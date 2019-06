Estos son los juegos PlayStation Plus de junio

'Borderlands: The Handsome Collection', entre los PS Plus de junio.

Sony ha revelado los juegos gratuitos incluidos en el programa de suscripción PlayStation Plus para junio. En todo caso, el primer juego que podrás descargar sin coste en junio será 'Borderlands: The Handsome Collection', un macro volumen que incluye 'Borderlands 2' y 'Borderlands: The Pre-Sequel', perfecto para ponerse al día con la saga de shooters en primera persona favorita de los fans de Gearbox.

'The Handsome Collection' no solo incluye todos los DLC de ambos títulos, un modo multijugador local mejorado y gráficos remasterizados, sino que, si jugaste a cualquiera de los títulos en PS3, podrás transferir tus datos guardados para seguir donde lo dejaste.

La querida mascota azul regresó con estilo en 2017 con 'Sonic Mania', un homenaje al emblemático desplazamiento lateral en 2D del icono de Sega elaborado para hacer que los incondicionales de Sonic sonrían de oreja a oreja. Ya sabes cómo va la cosa: Sonic, Tails y Knuckles se enfrentan a su antiguo archienemigo, el Dr Eggman, en una mezcla de zonas totalmente nuevas y clásicos recreados. Te esperan esas emociones de plataformas en horizontal a toda velocidad, innumerables objetos coleccionables, áreas ocultas y modos tanto competitivos como cooperativos para dos jugadores.

Asimismo, de forma exclusiva para España y Portugal, se podrá descargar sin coste adicional 'Anyone's Diary', título de plataformas y puzles en tercera persona exclusivo para PlayStation VR. Este juego forma parte del programa PS Talents de apoyo a estudios españoles y ha sido desarrollado en PS Talents Games Camp Valencia.

