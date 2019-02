Así será la Beta Privada de 'The Division 2'

Ubisoft ha anunciado el contenido que estará disponible en la Beta Privada de 'Tom Clancy's The Division 2', que, recordamos, tendrá lugar del próximo 7 al 11 de febrero en Xbox One, PlayStation 4 y PC. De este modo, los jugadores que hayan realizado la reserva del juego podrán disfrutar de un adelanto de lo que les espera en la entrega. Tras establecer su base de operaciones en la Casa Blanca, los agentes de 'The Division' se adentrarán en un Washington D. C. completamente transformado, desbloqueando nuevos talentos y habilidades al progresar hasta el nivel 7, y descubrirán la parte oriental del mundo abierto, que ofrece el siguiente contenido:



Dos misiones principales, disponibles en modo Historia, Normal y Difícil

Cinco misiones secundarias y actividades adicionales en el mundo abierto

Un modo de juego PvPvE único en una de las tres nuevas Zonas Oscuras

Un juego PvP organizado en uno de los modos de la experiencia Conflicto, Escaramuza



Además de todo este contenido, a partir del viernes 8 de febrero los fans tendrán la oportunidad de descubrir en primicia el contenido endgame con una misión de Invasión. Los jugadores podrán disfrutar del juego hasta el nivel 30, y desbloquear las especializaciones nuevas: Superviviente, Tirador y Demoledor. Recordar que 'The Division 2' se pondrá a la venta el 15 de marzo para Xbox One (incluyendo Xbox One X), PlayStation 4 y en Windows PC.

Más información en elsotanoperdido.com