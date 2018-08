´Battle for Azeroth´ vende más de 3.4 millones de copias en un día

´Battle for Azeroth´, la última expansión de ´WoW´.

Según parece, los héroes de la Alianza y la Horda han respondido a la llamada a las armas por todo el mundo, y han conseguido que el último lanzamiento de la serie ´World of Warcraft´ haya sobrepasado los 3,4 millones de ventas mundiales en un solo día. ´Battle for Azeroth´, la expansión que se estrenaba la semana pasada, ha logrado batir el récord de ventas en un día convirtiendo a ´World of Warcraft´ en uno de los juegos de ordenador que más rápidamente se han vendido en toda la historia.

"Battle for Azeroth es el capítulo definitivo del conflicto entre la Horda y la Alianza en el corazón de Warcraft y ha sido emocionante ver un número récord de jugadores representando a sus facciones y embarcándose en sus campañas de guerra... Jugadores entre los que también estamos nosotros, por cierto", declaraba Mike Morhaime, director ejecutivo y cofundador de Blizzard Entertainment. "Pero la expansión solo es el principio de este conflicto. Se avecina más contenido épico en las próximas semanas y estamos deseando que los jugadores experimenten la historia completa a medida que se desarrolla".

Mientras los defensores de Azeroth siguen explorando las nuevas zonas, ya están comenzando los preparativos para el próximo enfrentamiento de esta guerra, pues en las próximas semanas se podrá luchar en Stromgarde, el primer frente de guerra, en el que 20 jugadores lucharán juntos por el control de un estratégico bastión en las Tierras Altas de Arathi.

El 4 de septiembre abrirá su primera banda: Uldir. Se trata de una antigua estancia de titanes que alberga los atroces y fallidos experimentos de los dioses antiguos. Además, el mismo día empezará la primera temporada de JcJ de la expansión y la primera temporada de mazmorras de piedra angular mítica. La mazmorra de piedra angular mítica incluirá un "afijo de temporada", Infectado, que presentará nuevos retos basados en los corruptos habitantes de la banda de Uldir. También se ha confirmado que se está trabajando en otras actualizaciones, que ofrecerán más contenido de manera constante, como la capacidad de reclutar humanos de Kul Tiran y trols Zandalari como razas aliadas.

