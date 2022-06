Yaiza Rubio, la 'top' de las hackers: "La gente querrá estar en el metaverso"

Es la primera española que hizo oír su voz en el DefCON y el BlackHat, dos de los grandes aquelarres de hackers que se celebran en Las Vegas. Y no es rarita ni antisocial. Es una leonesa de 35 años risueña y mareantemente inquieta (por si no tuviera suficiente lío, publica el libro 'Las aventuras del equipo Cíber', de Shackleton Books, que enseña a los niños el buen uso de internet). Después de ser analista de inteligencia y de entrar en el Eleven Paths, la división de ciberseguridad de Telefónica, ahora es la jefa de la oficina de Metaverso –sí, metaverso– de la compañía.

Pensar que iba para tenista de élite.

¿Verdad? De pequeñita entrenaba en Albacete y muchos veranos me iba a la academia de Juan Carlos Ferrero, Equelite, en Villena. A los 13 años era la campeona absoluta de Castilla-La Mancha. A los 16 trajimos a Albacete a un entrenador y un preparador físico de renombre y pasaba las rondas previas de los campeonatos de España.

¿Qué pasó?

Que también era una buena estudiante. A los 17 años llegó el momento de tomar una decisión. También tuvo que ver con todo el esfuerzo económico que hacía mi padre.

"Nací en una base militar. Soy hija única y mi padre, aparte de su carrera, se volcó en mí"

Su padre es militar.

Nací en una base militar. Soy hija única y mi padre, aparte de su carrera, se volcó en mí.

No fue tenista, ni militar. Estudió Ciencias de la Información.

Mientras estudiaba, no me pareció una carrera práctica y tuve experiencias como periodista deportiva que no me empoderaron. Como mi padre conocía muchos perfiles de la seguridad pública, tuve la suerte de hablar con analistas de inteligencia. Así que, después de vivir un tiempo en Londres, empecé a formarme.

"El equipo de ciberinteligencia de Telefónica me ayudó a comprender la tecnología"

El mundo hacker es un muy masculino.

No he tenido problema. Trabajé en una empresa de seguridad informática y, en 2013, entré en la unidad de ciberinteligencia de Telefónica. El equipo era muy técnico, me ayudaron a comprender la tecnología y empecé a programar.

¿Así, sobre la marcha?

Lo óptimo es estudiar una ingeniería, sí. Pero en la primera unidad en la que trabajé, el analista de 'malwere' [programa malicioso] más brillante no se había sacado cuarto de la ESO. En mi caso, hice formaciones de hacking y análisis forense, un máster en Análisis de Inteligencia, otro en Logística y Economía de la Defensa y uno en Derecho Tecnológico.

¡Es una máquina!

Dedico muchas horas a lo que me gusta, simplemente. Examino las esquinas de la tecnología, buscando las vulnerabilidades, para que nadie se vea impactado. Ahora estoy en el maravilloso mundo del metaverso.

"La media de edad que usará las tecnologías de realidad aumentada estará entre los 20 y los 32 años"

¿Qué tiene de "maravilloso"?

La gente querrá estar en el metaverso, seguro. Podrá vivir experiencias que no tendrán en el un mundo físico. Tiene las funcionalidades típicas de una red social, aunque quizá a usted y a mí nos costará entenderlo.

A mí, seguro. A usted...

Prevemos que la media de edad que usará las tecnologías de realidad aumentada esté entre los 20 y los 32 años.

¿Qué riesgos correrán ellos?

Habrá riesgos que aún no sabemos ni por dónde vendrán, pero seguirá siendo clave la contactabilidad. Es decir, las opciones de privacidad que tendremos que asegurar. Pero no creo que vayamos a estar más expuestos de lo que lo estamos ahora.

¿Cómo de expuestos estamos ahora?

Tenemos que ser responsables de la información sobre nosotros que está en internet, porque de ahí vienen los ataques más creíbles. Ejemplo: si recibes un 'phishing' [suplantación de identidad] de Correos y esperas un paquete, puede que des la información que te pidan y accedan a tu ordenador.

¿Pasarán cosas gordas en el futuro?

Bueno, ya hemos visto cerrar empresas durante semanas por un ataque de 'ramsonware'.

Incluida Telefónica, que en 2017 recibió el ciberataque 'WannaCry'.

Incluida. Pero hubo muchas otras empresas afectadas.

"Yo con 11 años ya tenía móvil. Fue la forma de ir a entrenar a Villena y que mis padres supieran dónde estaba"

¿Usted tiene móvil?

¡Por supuesto!

¿Y lo deja en la nevera, como recomendó Edward Snowden?

[Ríe] Yo con 11 años ya tenía uno gigante. Era la forma de ir a entrenar a Villena y que mis padres supieran dónde estaba. Los padres pueden limitar la conectividad hasta cierta hora para que los niños puedan socializar.

¿Qué otras precauciones toma la hacker?

Presto atención a la configuración del móvil y a los servicios en internet atendiendo a la privacidad. También limito el tiempo que paso en aplicaciones como Instagram. Me di cuenta de que llegaba a pasar dos horas al día en el dispositivo móvil.