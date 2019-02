Siete prendas deportivas de rebajas para ser la más 'cool' del gimnasio sin gastar mucho

Preparar la mochila y armarse de valor para ir al gimnasio es un reto difícil de afrontar para mucha gente. Empieza el año y en tu larga lista de propósitos has prometido que este año te pondrías en forma. Pero en enero, entre navidades y otros compromisos, no has tenido tiempo.

La buena noticia: febrero acaba de comenzar y es el momento perfecto para cumplirlos. Además, todavía las tiendas mantienen sus carteles de rebajas. Tu oportunidad para renovar el armario con ropa de deporte necesaria para comenzar tu nueva rutina. Con esta lista de prendas en rebajas te motivarás para ir al gimnasio y cumplir tdos tus objetivos:

Sujetador deportivo 'hight support' de H&M

Este sujetador negro deportivo es elástico. Su diseño es novedoso, con los tirantes cruzados en la espalda y ligeramente acolchados. Una apuesta segura para tu nueva vida de deportista. Antes: 24,99 euros/Ahora: 14,99 euros

Sujetador deportivo de Nike

Otro sujetador deportivo con el diseño de espalda cruzada que te permitirá moverte cómodamente durante tus entrenamientos. Antes: 34,99 euros/ Ahora: 24,50 euros.

Top para yoga de Zara

Para todos los amantes del yoga. Aprovecha las rebajas para comprar prendas diferentes. Este top con escote cruzado de Zara será ideal para tus sesiones de entrenamientos. Precio: 9,99 euros

Leggings yoga de Decathlon

Estos leggings te permitirán realizar cualquier movimiento con libertad y son perfectos para combinar con el top de Zara. Además, tienen un diseño ecológico y están tejidos con algodón biológico. Antes: 11,99 euros / Ahora: 9.99 euros

Leggings print de rayas de Oysho

Si te apetece darle un toque de color a tus entrenamientos, estos leggings tobilleros y de cintura alta de Oysho son una magnífica opción. Además de este modelo, la tienda tiene otros rebajados al mismo precio con diferentes colores y estampados. Antes: 29.99 euros / Ahora: 19,99 euros.

Deportivas negras de Oysho

Estas deportivas diseñadas para corredores de media distancia son ideales para acompañar a tu nuevo look deportivo. Antes: 39,99 euros / Ahora: 19,99 euros

Deportiva Revolution blancas de Nike

Disfruta de tus sesiones de running con estas deportivas que podrás encontrar en 'deporvillage'. La parte superior cuenta con una capa transpirable que te permitirá estar cómoda en el gimnasio. Antes: 50 euros / Ahora: 33,60 euros.