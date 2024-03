De OT a Mad Cool: la artista viguesa que no deja de crecer

Lina de Sol se quedaba con una sensación agridulce tras su fugaz experiencia en Operación Triunfo. La viguesa lograba pasar todos los castings del famoso talent show y se plantaba en la Gala 0.

Amigos, familiares y sus propios compañeros de OT, tenían puestas en ella muchas esperanzas porque su talento y su carisma hacían presagiar un muy buen concurso.

Para sorpresa de todos, Lina era una de los dos expulsados en esa Gala 0 y no llegaba a deshacer las maletas. A pesar de todo, la joven artista superó enseguida los primeros momentos de frustración y se centró en trabajar en su música con más ánimo si cabe.

Javier Rosende Novo

Poco antes de Navidad sacaba un nuevo sencillo, La ventana abierta, una canción que habla sobre la primera etapa del enamoramiento, y que puede escucharse en todas las plataformas de música digitales. Este tema es precisamente el que le ha servido para actuar en Mad Cool Festival, uno de los festivales más internacionales de España y que se celebrará del 10 al 13 de julio en Madrid. Lina de Sol será una de los seis artistas emergentes que actuarán en este gran evento junto a reputados artistas de la talla de Dua Lipa, The killers, Rels B, Pearl Jam, Maneskin o Avril Lavigne, entre otros muchos.

Mad Cool Talent

“Cada año desde este festival organizan una iniciativa destinada a impulsar a artistas emergentes llamada Mad Cool Talent. Yo llevo presentándome 3 o 4 años y justo esta vez la fecha me cuadraba un poco mal y pensé en no probar suerte”, explica Lina de Sol. Y es que la artista todavía tenía que grabar el videoclip de la canción que presentaba y estaba un poco pesimista tras la experiencia de OT. "Pensé que iba a recibir otro ‘no’ y no lo tenía muy claro, pero al final, me animé e hice el videoclip con mi mejor amigo. Lo grabé una mañana y lo edité una tarde”, cuenta.

Lina se presentó junto a unos 1.700 artistas y bandas y lo hizo con su último tema, La ventana abierta. En la primera fase fue seleccionada junto a otros 50 artistas por un jurado profesional. Tras esto entró en una fase de votación popular, en la que solo se quedaron 25. De ellos, el jurado seleccionó a 15 y estos actuaron en directo en la sala Lula Club de Madrid. A Lina le tocó el pasado día 14 y disfrutó muchísimo del público (el evento era abierto) y de tener la oportunidad de darse a conocer a importantes profesionales de la industria musical del país.

“Tuve 15 minutos para actuar y decidí montar una banda un poco improvisada: recluté a un batería, a un guitarrista que también hizo de bajo, y a un saxofonista. Yo toqué la guitarra y el teclado e interpreté La ventana abierta, Nada importa y otros dos temas que todavía no han salido. Fueron tres días de actuaciones y, al final, tuve la suerte de ser una de los 6 escogidos”, relata.

Se enteró a través de Instagram y junto a otro grupo fue la primera en saber que había sido seleccionada. “Estaba un poco inquieta y no paraba de mirar Instagram. De pronto llego a casa, y veo que en una publicación de Mad Cool suena La ventana abierta”, dice. “La verdad es que esta vez, tras la experiencia de OT, decidí no crearme muchas expectativas y me puse como objetivo disfrutar al máximo de la actuación en Madrid. Para mí el premio ya era que me viesen actuar 14 personas de la industria musical”.

Su primer festival

Lina de Sol se estrena en el mundo de los festivales por todo lo alto, ni más ni menos que en uno de los referentes musicales a nivel nacional e internacional. “Es una locura. Agradezco mucho esta oportunidad para seguir cogiendo tablas y poder actuar con una banda, pues me la llevaré al festival. Además, probaré lo que supone actuar en un festival tan grande y con tanta gente”.

Todavía no sabe de cuánto tiempo dispondrá para cantar y tocar, pero tiene claro que se presentará con sus temas y algún cover.

Proyectos

Lina de Sol confirma que tiene un montón de canciones guardadas en el cajón, pero de momento son solo maquetas sin versión definitiva. “No tengo todavía en mente una fecha para sacar el siguiente tema porque de momento estoy centrada en negociar con algunas agencias de management. Hasta ahora siempre he trabajado sola, pero me gustaría formar mi propio equipo. Cuando esté listo, nos pondremos a tope a planificar los lanzamientos”, desvela.

Además, Lina compagina su carrera musical con los estudios de Relaciones Públicas, que terminará este año. Precisamente a raíz del trabajo de Fin de Grado se encuentra en plena preparación de un evento, llamado 'Jarana', que apoya el talento joven y que se desarrollará el 3 de mayo en el Studio Follow de A Coruña. “En este trabajo estamos creando una productora de eventos de arte multidisciplinar de artistas emergentes y decidimos hacerlo realidad. La cita estará llena de artistas emergentes gallegos. Habrá música, pintura, cortos y gente emprendedora”, cuenta.

Operación Triunfo

Lina de Sol se declara fan del concurso, pero esta edición no la siguió demasiado, aunque se fue enterando de la evolución del concurso. “En Madrid me he encontrado a la gran mayoría de ellos y me hizo mucha ilusión volver a verlos”.

Lina se quedó a las puertas de este concurso, pero ahora se le abren las de Mad Cool Festival y, sin prisa, pero sin pausa, se va labrando su propio camino en la música. “Hay que seguir intentándolo al máximo, y parece que me van saliendo bien las cosas, así que... ¡A tope!”.