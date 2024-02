La tercera persona causante de la separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas: todas las pistas y motivos de la ruptura

No se habla de otra cosa en todo el planeta que no sea el divorcio de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, que parece que nadie se esperaba, pero que realmente ya habíamos visto algunas pistas que nos indicaban que aquí estaba pasando algo... ¡Y no nos habíamos dado cuenta! Por si fuera poco, una tercera persona podría haber sido la que ha provocado la separación. Esto es muy fuerte, este año 2023 no va a dejar títere con cabeza. ¡Sigue leyendo!

En uno de los mejores momentos laborales de Chenoa, todo lo demás de su alrededor se tambalea. Ahora que empieza a remontar en la televisión y la música presentando el programa de 'Operación Triunfo 2023', en Prime Video, tendrá que hacerlo con el corazón roto y es que puede que todo esto le haya traído más recuerdos de los que creíamos... ¿Puede estar todo relacionado? El multiverso es así...

Ya sabemos que la realidad supera la ficción y esta vez, Chenoa le va a tomar el relevo a Roberto Leal en las galas del programa. Mientras tanto, la tercera perosna de la que se habla en su ruptura podría tener mucho que ver con su padre biológico y David Bisbal... Donde caben tres, caben cuatro. ¡Y esto es muy fuerte! Sin embargo, Bisbal está a lo suyo con su nuevo documental, en el que ha omitido a Chenoa de su vida.

Las pistas de la separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

Pues bien, la pareja se había casado en 2022 en Mallorca, marcándose la boda de los triunfitos del siglo, donde no todos los excompañeros estuvieron invitados. Pero se les acabó el amor tras un año y medio de matrimonio, así lo contaban en televisión... Y si éramos pocos, ha llegado el padre de Chenoa, José Carlos Corradini, para dar su opinión en todo esto: "Estuvo, está y estará siempre enamorada de David Bisbal", ¡bomba!

Sin cortarse un pelo, asegura que: "No me sorprende, pero para nada. Te lo dije antes que esto terminaba. Eso fue una cosa por convenio, ella necesitaba escalar en niveles sociales y necesitaba a alguien con apellidos". Y no, no tienen buena relación entre ellos desde nunca, se ha notado mientras hablaba por teléfono con 'Socialité'.

Pero eso no es todo, ella ya nos ha dado pistas que no hemos podido ver hasta ahora que todo tiene sentido: resulta que la pareja ya llevaba meses sin convivir y en la noche de 'LOS40 Music Awards' rompió a llorar cuando un periodista le preguntó por su carrera musical. Luego, con Europa Press comentó que las rupturas hay que tomárselas "con humor"... ¡Teníamos el chisme en nuestras narices!