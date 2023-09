Este viernes Aitana sacará a la luz su tercer disco 'Alpha'. La artista compartirá con sus seguidores su disco más noventero cargado de referencias musicales en el incluirá algunas de sus canciones más exitosas de los últimos meses.

Aunque apenas quedan unas horas para que su nuevo trabajo vea la luz, Aitana ha estado compartiendo en sus redes sociales pequeños adelantos de lo que se podrán encontrar sus fans en este disco. Y una de las canciones ya está dando mucho de que hablar.

Aitana ha subido un vídeo de apenas unos segundos con el que ha destapado la canción '2 extraños' y por la letra, todo apunta a que se ha marcado un Shakira y ha recurrido a la música para desahogarse sobre su relación anterior.

"Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar? Si está frío como nieve. No estás tú, fue por idiota que yo me hice ese tattoo pero ahora no estás tú", dice una de las estrofas. Tal y como ocurre en la canción, la exconcursante de 'Operación Triunfo' y el actor comenzaron a salir cuando ella tenía 19 años y él 22.

"La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue ‘mal time’, pero al menos te dije todo lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños", continúa este tema que promete dar que hablar. "Como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño. Vale de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño."

La canción entera todavía no ha visto la luz, pero este pequeño adelanto ya ha revolucionado a los fans de la artista. Aunque ellos no han sido los únicos que han reaccionado a lo que promete ser todo un hit. Ana Duato, la madre de Miguel Bernardeau, se ha pronunciado sobre el tema.

A pesar de que la actriz suele ser muy cuidadosa al hablar sobre su familia y sus hijos, cuando le preguntaron sobre la nueva canción de Aitana, respondió de manera firme que no la "ha escuchado". Sin embargo, a pesar de que la relación de su hijo con Aitana sea cosa del pasado, expresó sus mejores deseos para la joven.