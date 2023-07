La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es el gran evento del verano. La ceremonia no ha dejado de copar titulares desde el pasado sábado, cuando la pareja por fin se dio el 'sí quiero' en una exclusiva ceremonia celebrada en el palacio 'El Rincón'.

La expectación era máxima, pero poco se pudo conocer del evento a causa de la exclusiva que la pareja había firmado con la revista 'Hola'. Aún así, algunos periodista e invitados al evento han ido dando pinceladas de algunos momentos que se vivieron durante el enlace.

La periodista Isabel Rábago ha desvelado en 'Ya es mediodía' una de las situaciones más tensas que se vivieron ese día y que tiene como protagonistas a Íñigo Onieva y a Isabel Preysler. Durante el discurso que pronunció el novio, en el que también aprovechó para pedir disculpas a la familia de su mujer, pronunció un apelativo que dejó paralizada a la socialité. "La cara que le dedicó a su yerno... Él se puso de los nervios y le pidió perdón", contó la colaboradora del programa de Telecinco.

"Querida familia política, os quiero pedir perdón de nuevo. Sé que en la pedida dijimos que el pasado se queda en el pasado, que miramos en el futuro, pero os he hecho sufrir por mis errores", dijo el ya marido de Tamara Falcó.

Justo después de esas sentidas palabras y cuando se disponía a brindar con los presentes, aprovechó para llamar a su nueva suegra por un apelativo que no le sentó nada bien: "Isa". Un intento de acercamiento que generó un ambiente muy tenso.

"La frialdad durante la ceremonia de la madre de la novia con su ya yerno fue el comentario de todos" y que "estaba histérica" por cómo estaba saliendo todo, declaró la periodista.

"El colmo fue el discurso del hermano de Tamara. Le dijo 'Íñigo, todos hemos hecho de todo, todos tenemos nuestras batallitas, pero una vez que te casas, te casas. Pero no te preocupes que esto pasa en todas las familias y en esta familia no somos de matrimonios de larga duración. A Preysler la pinchaban y no le salía ni bótox", aseguró Isabel Rábago.