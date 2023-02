Shakira y Solana Imani Rowe, conocida como SZA, coincidieron en el lanzamiento de sus exitosas canciones sobre el desamor, 'Bzrp music sessions #53' y 'Kill Bill', respectivamente. También Miley Cyrus, con 'Flowers', pero algo más ha unido el día de San Valentín a la diva de Barranquilla y la cantante de San Luis.

La artista colombiana ha compartido este martes un ocurrente vídeo en el que aparece fregando el suelo con brío, aunque con un 'look' negro poco adecuado para limpiar la casa: camisa sexi a juego con un pantalón tipo bombacho y unos tacones infinitos de aguja.

Mientras pasa la fregona con su melena perfectamente lacia y un suave maquillaje que suaviza y embellece aún más sus facciones, se la ve hacendosa cantando la canción de SZA, cuya letra anuncia un posible asesinato de su ex, así como maneras de afrontar una ruptura, el despecho, la venganza y la autosuperación.

"Sigo siendo fan a pesar de que estaba salado. Odio verte con otra chica, sé que eres feliz. Odio verte feliz si no soy yo la que conduce. Soy tan madura, soy tan madura. Soy tan madura que conseguí un terapeuta para que me dijera que hay otros hombres. No quiero ninguno, solo te quiero a ti. Si no puedo tenerte, nadie debería. Yo podría. Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola. Tengo la sensación de que es una causa perdida. Tengo la sensación de que realmente podrías amarla. El texto será evidencia, este texto es evidencia Traté de racionar contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales, pero maldita sea", reza la letra de la canción.

Sin duda, con esta publicación Shakira demuestra ser más que una admiradora de SZA, cuya canción 'Kill Bill', forma parte de su exitoso álbum SOS .

Tal vez, este clip sea el preámbulo de un nuevo bombazo, una posible colaboración entre las dos divas, víctimas del desengaño amoroso y especialistas en tirar dardos a sus exparejas.