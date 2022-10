Este lunes Sonsoles Ónega estrenó su nuevo programa en Antena 3. Un nuevo magacín que llega a las tardes de la cadena para tratar la actualidad de los famosos. La primera tarde ha estado cargada de emociones y sorpresas tanto para la presentadora como para los espectadores.

El programa sorprendió con la llamada telefónica de María del Monte. La artista quiso entrar en directo para apoyar a la presentadora y aprovechó para comunicar una inesperada noticia. Y es que la cantante se ha dado el 'sí quiero' con su pareja Inmaculada Casal.

La pareja se ha casado este domingo en una íntima ceremonia en Sevilla dando un paso más en su relación después de dos décadas de relación. Ambas se vistieron de blanco y estuvieron rodeadas de su círculo más cercano.

"No voy a vender mi vida porque no me apetece. Yo no voy a asumir ninguna pregunta. Yo he querido hacer las cosas con normalidad y amparándome en todos mis derechos", quiso añadir también la cantante.

"La artista es artista en el escenario, todo lo demás lo maneja ella. Gracias por cogerme esta llamada en un día tan importante para mí. Te quiero", la he dicho la presentadora visiblemente emocionada.