Las Campanadas de este año le han pasado factura a Cristina Pedroche. Aunque la presentadora está acostumbrada a las críticas después de ocho año al frente de uno de los momentos más importantes del año, los comentarios que ha recibido este año sobre su look y su calva, le han superado.

Hace una semana, la colaboradora escribía una reflexión en sus redes sociales en la que anunciaba que necesitaba tomarse un tiempo para ella, para descansar y para reflexionar sobre su futuro al frente de las Campanadas. "No sé si este ha sido el último año. Esa, es una decisión que no depende de mí. Si por mí fuera despediría la última Nochevieja del año con todos vosotros durante toda mi vida. Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras, o de otras cosas, porque la gente me felicita cuando sé que muchos no se alegran de verdad. Felicitarme con la audiencia no me vale. Me vale que el 31 me digas: ‘olé tú Pedroche’” escribía.

Una semana después, Cristina Pedroche ha reaparecido en su perfil de Instagram realizando una postura imposible y con un pie de foto con el que da muestras de que ha regresado con ganas :"Perdonad que haya estado un poco ausente por aquí. Entré en esta postura y hasta ahora no he podido salir " aseguraba, acompañando sus palabras con unos emoticonos de caritas sonrientes.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar y son muchos los que han celebrado su vuelta y se han reído con su ocurrencia. Su ausencia ha sido corta pero ahora, lo que queda es esperar para saber si Pedroche se pronuncia sobre su decisión con respecto a las Campanadas del año que viene o se guardará el secreto hasta el próximo año.