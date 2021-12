El próximo 29 de enero será cuando Sharon Corr –la mayor de las hermanas de The Corrs– actuará en el Auditorio Mar de Vigo, en el marco de la gira europea de su tercer álbum en solitario. La violinista de la conocida banda irlandesa inició su carrera en solitario hace una década. Tanto ella como sus hermanos decidieron hacer una pausa en el grupo para dedicarse a sus respectivas familias. La banda se hizo escuchar sobre todo en los 90 y a principios de este siglo y llegó a vender más de 45 millones de discos.

–¿Qué ofrecerá en esta gira?

–Pues el público podrá verme tocar el piano, cantando al mismo tiempo y tocando el violín. Llevo también un batería, un bajista y un guitarrista. Sobre el escenario seremos cuatro personas. Será un sueño para todos nosotros. Cantaré canciones de mi nuevo disco The fool and the scorpion, pero también algunos temas más antiguos de The Corrs y de pasados discos míos. Sin el público esto no sería posible, lo necesitamos.

–¿Aprovechó el confinamiento para expresar lo que sentía a través de sus canciones?

–Este último disco fue grabado en 2019, antes de la pandemia. Sin embargo, durante el confinamiento sí pasé días componiendo, pero también mirando Netflix, planchando, cocinando y jugando con mis niños (ríe). Hubo tiempo para todo, desde días malos a buenos. Por suerte, en nuestros caso tuvimos salud.

–¿Y cómo le ha afectado la pandemia sobre el escenario?

–Es todo un poco difícil, pero siempre me gusta ser positiva. Es cierto que por la pandemia no puede entrar tanta gente en un concierto. Es así. Vamos a aguantarlo y poco a poco podremos volver a la normalidad.

–Entre sus logros más notables del último año destacan dos nominaciones en los premios Grammy. ¿Qué sintió cuando se enteró de la noticia?

–Fue algo muy fuerte. Siempre es un sueño, pero cuando pasó fue una sorpresa. Fue algo verdaderamente bueno y gratificante. Es un síntoma de que algo bueno estás haciendo.

–¿Qué balance hace de todos los años de éxito de The Corrs? ¿Qué se lleva de esa etapa?

–Fue algo increíble. Trabajamos mucho durante esa etapa. El éxito en España fue tremendo y es una de las razones por las que vivo aquí. Los españoles son muy abiertos, risueños y positivos. Recuerdo cantar con Pavarotti; en el Vaticano; con Nelson Mandela o con Bono, el vocalista de U2. Hicimos un montón de cosas. Tengo una caja de recuerdos de The Corrs porque ya he olvidado muchas de ellas. Tengo muy buenos recuerdos y creo que no estamos terminados. Ya grabamos un disco en 2015 y otro en 2017, así que en el futuro volveremos a grabar algo más.

–¿Ese regreso es uno de los proyectos que tiene entre manos actualmente?

–Paramos, empezamos de nuevo, volvimos a parar... Creo que seguiremos así. Ahora no estamos grabando juntos, pero en un futuro puede ser que sí.