Carmen Lomana está dando que hablar por lo que dijo en su última intervención en el programa 'Fin de semana' de COPE. La empresaria y exparticipante de 'Masterchef Celebrity' dio su opinión sobre el vestuario que hay que llevar en Nochevieja, lanzándole un sutil dardo a Cristina Pedroche: “Con el frío que hace, hay que ir muy elegante pero de invierno. Con un vestido bonito, elegante pero no luciendo tetis y brazos y escotes".

"Yo no sé porque hay que ir siempre luciendo carne. A veces es mucho más sexy ir cubierta con un vestido precioso que no enseñando tanta carne", aseguró Lomana en el espacio presentado y dirigido por Cristina López Schlichting en la emisora radiofónica.

En otro orden de cosas, en su colaboración en el programa de COPE, Carmen Lomana también se postuló para presentar las Campanadas, mostrando su interés por acompañar a la audiencia a un nuevo año: "Claro que me gustaría darlas, como a cualquier español. Me encantaría, pero no soy lo suficientemente importante. A lo mejor en Telemadrid podría darlas que llevo trabajando bastante tiempo”.

Cristina Pedroche, sobre su look en las Campanadas 2021: "No solo soy un vestido"

Sobre unos días, Cristina Pedroche habló sobre su vestuario en sus próximas campanadas, que volverá a retransmitirlas con Alberto Chicote. La presentadora aseguró en 'Zapeando' tenerlo todo "encaminado" de cara a esta última noche del 2021: "Es verdad que Josie está en Colombia, hay que arreglar algunas cosas. Pero lo que es el vestido ya está".

Por otro lado, aprovechó para hacer un recordatorio: "Ya sabéis que no solo soy un vestido". "Faltan otras cosas que estamos puliendo", confesó la colaboradora. Siguiendo con el tema de las Campanadas, quiso darle un consejo a Dani Mateo: "Lo va a hacer muy bien. Que se lo pase bien y ya está".

"Además va a tener al lado a Cristina, que también tiene mucha experiencia, y lo van a hacer increíble", añadió Pedroche ante su compañero, que bromeó sobre la 'misión' que le ha encomendado laSexta: "Como la cague con las Campanadas... como me haga un Marisa Naranjo me llevan ante un tribunal popular". "Allí mismo en la Puerta del Sol me atan a un palo y me queman", afirmó el humorista.