De planes de boda a separación confirmada en un abrir y cerrar de ojos. Hace unos días leíamos en una exclusiva un reportaje que se hacía Michu, la pareja de José Fernando, hablando de su relación con el hijo de Ortega Cano. De hecho, volvía a hablar de la futura boda entre ambos el año que viene, una información que dejaba a todos muy sorprendidos y que Ana María Aldón desmentía por completo.

Nada más conocerse la noticia, la primera en pronunciarse fue Gloria Camila, la hermana de José Fernando. "De mi hermano no solemos hablar, eso es algo que debería respetar todo el mundo, todos", ha dicho en clara referencia a la madre de su sobrina Rocío, cuyo enlace con José Fernando desmiente tajantemente: "Primera noticia, cuando lo he leído en la revista".

"Todavía no hay fecha de salida de mi hermano, no sé de donde se sacará ella la fecha. Es un poco mentira lo que os ha vendido", señala, confesando que "me parece una falta de respeto utilizar un cementerio, donde está mi madre enterrada, para hacerse las fotos cuando no lo ha hecho nadie", ha añadido bastante molesta con Michu. "Yo no digo que me pida permiso, cada uno es libre de hacer lo que le da la gana, pero si vas a utilizar la figura de mi madre en un cementerio y vas a posar ahí... me ha parecido un poco lamentable", apunta.

A pesar de que su relación con la novia de José Fernando "no es tan buena como debería de ser o como nos gustaría que fuera, por lo menos por mi parte para que la comunicación fuese más fluida", Gloria afirma que a su sobrina Rocío - la pequeña de 4 años, fruto de la relación entre su hermano y Michu - la quieren "con locura" y se ocupan de ella, "aunque luego digan que no" (nuevo dardo a su 'cuñada'). "Cuando pasan las cosas que pasan a una se le quitan las ganas. No quita que el día de mañana si Rocío necesita algo, aunque ya lo tiene, siempre vamos a estar", añade en referencia a la pequeña, a quien admite que le gustaría ver más a menudo.

Este sábado, la mujer de Ortega Cano ha querido negar también la noticia y lo ha hecho de la mejor manera posible, siendo tajante. Tras preguntarle a la colaboradora si tendría inconveniente en diseñarle el vestido de novia a la supuesta futura mujer de José Fernando y ella respondía: "Yo no tengo ningún problema en diseñarle el vestido de novia... Lo que pasa es que no va a haber boda".

Pero esto no se quedaba ahí porque Ana María Aldón aseguraba que la pareja había roto su relación: "Yo creo que es una ilusión, más que otra cosa. Es lo que le gustaría a ella o le hubiese gustado, porque a día de hoy no tiene relación con el novio".

La mujer de Ortega Cano ha dejado claro que: "La relación está rota. Se produce una ruptura de la pareja días después de que Michu desmienta mis palabras" y desmiente también que José Fernando quiera casarse con ella: "La versión de la otra parte es que no es cierto".

Gloria Camila reniega de Rocío Carrasco como hermana

Sin querer pronunciarse sobre Rocío Carrasco y la batalla legal que le enfrenta a la madre de Rocío Flores, Gloria sí ha sorprendido al hablar de la especial relación que mantiene con sus hermanos, entre los que no incluye a su única hermana: "Ya los sabéis, yo los amo a los dos con locura, a José Fernando y a José María por igual y evidentemente son mis hermanos".