La fotografía de Kiko Hernández junto a Belén Rodríguez y María Teresa Campos levantó la polémica hace días y parece que todavía no se ha disipado ese tufo que hay acerca de la relación del colaborador con la matriarca del clan Campos después de todas las críticas que vierte en televisión sobre sus hijas y su nieta.

Este sábado, Alejandra Rubio ha estado en el plató de 'Viva la vida' y ha hablado abiertamente sobre lo que le parece la actitud que ha tomado Kiko Hernández en los platós a la hora de hablar de ella: "lo primero que no me conoce de nada, es verdad que estoy aquí por mi familia, cuántas veces lo voy a tener que decir más, qué hacemos... No sé cual es el problema. Yo he currado mucho por la noche, yendo a la universidad, entonces, yo también sé lo que es currar, he tenido mis cosas. Me parece una falta de respeto que una persona, después de las barbaridades que dice sobre nosotras, vaya a casa de mi abuela, y ahora de repente la quiera tanto".

Además, Alejandra ha querido dejar claro que su abuela comió con Kiko porque no es conocedora de lo que el colaborador ha dicho de ella: "Mi abuela no ve nada, amigas suyas le pondrán mensajes, yo no le voy a decir a mi abuela lo que tiene que hacer, yo me callo y punto. Esta foto se ha subido para que todo el mundo vea que Kiko se lleva muy bien con maría teresa. Me parece alucinante que una persona que hable así de mi familia tenga... de presentarse en casa de mi abuela. Es que me parece... y no lo digo por ella, lo digo por él, él sabrá lo que hace".

Lo que no nos esperábamos es la noticia que ha confirmado Alejandra Rubio y que ya era un secreto a voces, su ruptura con Álvaro Lobo: "Hemos roto hace un tiempo, no lo he querido contar, pero nos llevamos muy bien, tenemos buena relación. Vivíamos juntos desde que tengo 18 años. Las cosas se acaban y ya está, cada uno tenía su vida y ya está, se acaba y menos mal que se ha acabado bien, nos llevamos fenomenal, el sabe que me tiene ahí para lo que necesite siempre. Él se va de casa ya, lo que pasa que yo llevo todo el mes en Málaga, la mudanza lleva tiempo".

Lo que sí que ha querido afirmar la hija de Terelu Campos es que se encuentra en un buen momento: "Yo estoy feliz, estoy disfrutando del verano y contenta, no sé. La decisión la tomamos los dos, fue algo que se tenía que hacer ya, ni por una pelea ni nada. No puede haber una tercera persona, no se ha roto. No estoy enamorada, que no".