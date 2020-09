Bustamante, feliz con el embarazo de Paula

El cantante David Bustamante hizo sus primeras declaraciones después de conocerse que su exesposa Paula Echevarría va a ser madre junto a su pareja, Miguel Torres, de su primer hijo en común, un hermano para su hija Daniella. "Maravilloso, ¿qué me va a parecer? Es lo más bonito que puede pasar, que nazca una criatura. Máxime si es un hermanito o una hermanita de mi hija. Así que todos muy contentos, ¿vale?", dijo Bustamante desde su coche.

El artista cántabro añadió que estuvo hablando con ellos y que Daniella está muy feliz por la noticia, y no quiso desvelar si el bebé será niño o niña. Ayer, la actriz asturiana, dos días después de anunciar su segundo embarazo, seguía recibiendo felicitaciones. Por ejemplo, la de una de sus íntimas amigas: Isabel Navarro, mujer de Poty, que la abrazó y besó con una ternura y una alegría que revela lo encantada que está la mediática pandilla de "Las Pencas" con su embarazo. La esposa del coreógrafo no quiso manifestarse: "Yo no tengo nada que decir, que os lo diga ella", aunque ha terminado por confesar que está "muy contenta, como todos".

La futura mamá, pese a intentar ocultarse detrás del coche durante una jornada de recados con su amiga, aseguró que se encuentra "muy bien". Eso sí, contestó con un cortante "venga, ciao" cuando le pidieron que confirmara si David Bustamante ya les había dado la enhorabuena.