El generoso gesto de James Rhodes con una joven violinista

La crisis del coronavirus no es solo sanitaria, también económica. Son muchos los españoles que tienen que estrujarse los sesos para cuadrar sus cuentas y llegar a final de mes. Algunos incluso se ven obligados a renunciar a algunas de sus pasiones para poder hacer frente a las necesidades más importantes, como los estudios.



Esto mismo le ha pasado a la madrileña Eva Asperilla. La joven tuvo que poner a la venta su violín para poder seguir con su formación académica. "Estoy vendiendo mi violín porque necesito dinero para estudiar y mi situación económica no es la mejor ahora mismo", comunicó a través de su perfil en Twitter.



Mientras esperaba por alguna oferta, llegó una respuesta totalmente inesperada. El pianista James Rhodes le escribió por privado interesándose por el instrumento.



"¡Hola! Siento que las cosas estén chungas. ¿Cuánto dinero buscas por el violín?", preguntó el artista británico afincado en España, que el próximo fin de semana participará en el IV Foro de Educación de FARO en el Auditorio Mar de Vigo. Eva, sin saber cuáles eran las verdaderas intenciones de Rhodes, contestó que vendía el violín por 1.000 euros porque le había costado 1.300.





Todavía estoy un poco en shock con lo que pasó ayer. Iba a estar un año sin estudiar porque no podía permitirmelo y ya por desesperación recurrí al violín, pero ayer @JRhodesPianist hizo algo muy, muy bonito y que aún sigo sin creerme. Nunca me cansaré de darte las gracias. pic.twitter.com/kAP0In756J — spooky bollera traición (@actiooncat) September 19, 2020

Pero para su sorpresa,: "Preferiría que conservaras tu amado violín. Y estaría muy feliz de enviar 1.000 euros a tu cuenta bancaria si eso no te ofende. Solo envíame tu número de cuenta y tu nombre completo y lo tendrás ahí el lunes o el martes".La solidaridad de Rhodes con la joven madrileña no ha pasado desapercibido debido a que Eva ha querido hacer público el gesto del pianista con un mensaje de agradecimiento que ya acumula más de 10.000 retuits y cerca de 45.000 "Me Gusta". "Todavía estoy un poco en shock. James Rhodes hizo algo muy, muy bonito que sigo sin creerme.".El pianista quiso despedirse de la madrileña con un mensaje para todos: "No es necesario agradecer .Ahora más que nunca debemos hacer lo que podamos para encontrar espacio para la creatividad y la pasión".