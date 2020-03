Marcha atrás de Fernando Alonso en su polémica con Vicente Del Bosque

El piloto Fernando Alonso usó su cuenta en una red social para lanzar un "palito'" a las autoridades respecto a la crisis del coronavirus. "Me quedo de piedra... que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria (va a ser diferente en España) que eviten salir a la calle la gente con síntomas... (los demás al parque? A los bares? ... que cada comunidad autónoma decida... (No se pillan los dedos ni queriendo)", espetaba. Las palabras del bicampeón mundial de Fórmula 1 alteraron incluso al siempre ponderado Vicente del Bosque que, sin mencionarlo, le lanzó un "dardito" a través de las ondas. "He visto a alguien que todavía protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado las medidas y luego a lo mejor cotiza en el extranjero. No es un palo a nadie. Lo digo como un hecho genérico, no contra nadie. Es un tema muy complicado y tenemos que ser comprensivo con las autoridades", replicaba el salmantino.



Y el piloto da marcha atrás en las redes y advierte que no volverá a meterse en jardines: "Lo hice con la intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo ni idea del virus ni tengo idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más".