Roi Méndez y Ana Guerra lo pasan "de miedo" juntos

El gallego Roi Méndez y la canaria Ana Guerra, ambos cantantes salidos de la cantera de OT 2017, hicieron un parón en sus carreras profesionales para viajar a Escocia, donde grabaron un capítulo del programa "99 lugares donde pasar miedo", del canal DMax. De la mano de Lorenzo Fernández Bueno, conocieron lugares tan terroríficos como la ciudad subterránea de Edimburgo, navegaron por las mismísimas aguas del monstruo del Lago Ness y durmieron juntos -o al menos, lo intentaron- en el castillo más encantado de Escocia, una fortaleza del siglo XV.

"Me llevo una experiencia inolvidable -ha dicho Roi Méndez del programa, que se emitirá el próximo sábado a las 22.00 horas-. He aprendido un montón de cosas, he conocido a gente increíble y me llevo cosas muy bonitas".