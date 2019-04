Taylor Swift lanza "Me!" junto a Brendon Urie

Taylor Swift sorprendió ayer con el lanzamiento imprevisto de un nuevo tema junto a Brendon Urie, líder de Panic At The Disco, que lleva por título "Me!" y cuyo videoclip ha superado los 20 millones de reproducciones en sus primeras horas. El tema, que no aparece vinculado en principio a ningún próximo lanzamiento discográfico, según Universal Music, y que está ya disponible en todas las plataformas digitales, ha sido compuesto por sus dos intérpretes, así como por Joel Little, quien además lo ha producido junto a Swift. "ME!" constituye el primer lanzamiento inédito de la joven estrella estadounidense desde el lanzamiento en 2017 de su sexto y último disco de estudio, "Reputation", que se convirtió en el segundo álbum más vendido de ese año en todo el mundo, con 4,5 millones de copias. Galardonada a lo largo de su carrera con 10 premios Grammy, Swift llevó a cabo una extensa gira en los meses siguientes que se convirtió en el segundo "tour" mundial de mayores ingresos de 2018.