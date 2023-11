Los pantalones vaqueros son un esencial en el armario de cualquier persona. Se trata de una prenda útil, fácil de combinar y sobre todo cómoda para llevar durante el día a día. Elegir esta opción entre todas las que cuelgan de tu armario es sin duda una forma de no comerte la cabeza en exceso al pensar qué conjunto escoger, así que es perfecta para los días donde prefieres no pararte a tomar este tipo de decisiones.

A la hora de hablar del orden del armario, lo que tenemos que buscar principalmente es que todas las prendas queden visibles. Debes encontrar la manera de que en un primer vistazo hayas podido ver todas las opciones con las que cuentas y que ninguna prenda quede desterrada al fondo.

Estos métodos para el orden también son bastante positivos para hacernos conscientes de toda la ropa que tenemos y, sobre todo, aquella que ya no utilizamos. Si bien los cajones y las perchas suelen tener diferentes funciones y son más bien indicados para prendas en específico, a veces hay que darle una vuelta a la distribución del espacio para intentar hacer de los espacios reducidos nuestros aliados.

Una vuelta al orden del armario

Las perchas suelen cumplir una función esencial: mantener la ropa totalmente estirada. Por eso mismo, se convierte en la solución perfecta para las prendas de tejidos más delicados. Por norma general, las camisas y las blusas suelen ser prendas que se arrugan casi con solo mirarlas, así que es conveniente otorgarles un espacio donde no convivan con más ropa que termine aplastándolas.

El armario, pese a ser en general un mueble cerrado, también necesita que sus prendas ventilen para su mejor conservación, así que no conviene que llenes la barra de perchas o crees montones interminables. Otro clásico de la ropa que suele colgarse son los pantalones. Sin embargo, puede ocurrir que estas prendas no tengan sitio y quizás te convenga quitarlos de aquí para crear montones con ellos.

No obstante, comenzar a apilarlos tiene su complicación. Si no lo haces correctamente, lo más seguro es que terminen saliendo arrugas en cada uno de ellos y tengas que volver a pasar la plancha; una tarea que no es muy agradable de repetir si ya has terminado satisfactoriamente tu tarea.

Lo que debes hacer en este caso es dar con la técnica adecuada para que no salgan más arrugas. Se trata de hacer paquetes con cada pantalón para poder almacenarlos en un estante o una cesta vertical y que te olvides de las perchas.

En primer lugar, estíralos bien y dobla la parte de arriba hacia abajo hasta donde empieza el tiro del pantalón. Después, dobla cada pata hasta que quede a la misma altura de la cintura y vuelve a doblar para meter por dentro lo que sobra de las patas, de tal forma que quede un paquete doblado sin arrugas.