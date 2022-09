El impacto de la sonda DART contra un asteroide ocurrirá poco después de esta medianoche (CEST) y podrá ser seguido en directo a través de Internet, aunque es posible que su resplandor también pueda observarse con un telescopio casero desde un sitio oscuro. Tardaremos semanas en saber si el impacto ha conseguido desviarlo.

Esta noche, del 26 al 27 de septiembre de 2022, poco después de la medianoche (hora de España peninsular), la sonda Dart de la NASA impactará contra un asteroide para probar una técnica de defensa planetaria por primera vez.

Aunque el asteroide Dimorphos no está en curso de colisión con nuestro planeta, si este experimento sale bien y consigue desviarlo de su trayectoria, en el futuro podría salvar a la Tierra de su destrucción: habríamos comprobado que podemos evitar una colisión con un cuerpo celeste potencialmente peligroso.

El evento, que ha despertado una expectación mundial, será seguido por una batería de poderosos telescopios, pero también su resplandor podría ser observado por astrónomos aficionados e instrumentos más modestos, según explica un equipo de astrónomos en un artículo publicado en la revista Research Notes of the AAS, del que informa Sciences et Avenir.

A partir de parámetros bien definidos, como la masa (570 kg) o la velocidad de la sonda (24 km/h), y otros más inciertos como la densidad del asteroide (2200 kg/m 3), los astrónomos han calculado que las proyecciones de material debido al impacto podrían alcanzar un máximo de 5.710 metros cúbicos.

Muchas incógnitas

Sin embargo, si el 5% de estos eyectados corresponden a polvo fino, la magnitud aparente del brillo de la eyección alcanzará entonces 6,5 (con una incertidumbre de 1,5), "lo que haría posibles las observaciones del impacto de Dart en Dimorphos con pequeños telescopios terrestres ", destacan los investigadores.

"Si la nube de eyección es tan brillante como se predice en este artículo, será casi visible a simple vista desde un sitio oscuro y, por lo tanto, visible con telescopios de cualquier tamaño", precisa la física y científica planetaria Naomi Murdoch, del Instituto Superior de Ciencias de la Aeronáutica y del Espacio en Toulouse, citada por la mencionada revista.

Esta predicción, sin embargo, puede concretarse solo hipotéticamente, porque los resultados de la colisión y la cantidad de material expulsado dependen de multitud de parámetros, como la composición mineralógica, la forma, la estructura interna o el carácter más o menos poroso del asteroide, todos ellos desconocidos hasta la fecha, advierte Murdoch.

Observación en directo

De todas formas, no será necesario disponer de un telescopio para observar el impacto, ya que algunos telescopios implicados en la observación permitirán verlo a cualquier ciudadano a través de internet, destaca por su parte la revista Space.

Por un lado, la NASA transmitirá cobertura en directo en NASA TV, el sitio web de la NASA, así como a través de sus redes sociales, aunque esta observación solo mostrará los momentos previos al impacto.

¿Por qué? Porque el único instrumento de la sonda DART, la cámara de reconocimiento y asteroides Didymos para navegación óptica (DRACO), se destruirá con el impacto.

Antes de ese momento, transmitirá una imagen por segundo a medida que se acerca a su objetivo, que la NASA compartirá con el mundo. Será lo único que puede ofrecernos.

A través de Internet

Sin embargo, el Proyecto de Telescopio Virtual con sede en Roma transmitirá en directo también todo lo que ocurrirá inmediatamente después del impacto.

Debido a que los propios telescopios del Virtual Telescope Project no están en la posición ideal para ver el impacto, la organización se ha asociado con dos observatorios sudafricanos: el Observatorio Klein Karoo, operado por el astrónomo aficionado Berto Monard, y el Observatorio Astronómico Mahikeng de la Universidad del Noroeste.

La transmisión en directo desde los telescopios comenzará a las 00:30 horas del martes (hora de España) en el sitio web del Proyecto de Telescopio Virtual.

Aquí puedes seguir esta noche el impacto de la sonda espacial DART contra el asteroide Dimorphos.

Propiedades físicas importantes

En declaraciones a France3, Murdoch señala también que el asteroide que vamos a impactar tiene un tamaño (160 metros) que podría ser un problema para nosotros algún día porque un cuerpo de esa masa podría causar daños severos en la Tierra, y todavía hay muchos de esas dimensiones que aún no conocemos.

Naomi Murdoch, miembro también del equipo de DART, aclara asimismo que la misión pretende también comprender las propiedades físicas del asteroide, ya que son muy importantes para interpretar el impacto con la sonda Dart.

“Vamos a averiguar si el asteroide está hecho de arena, si hay grandes guijarros en su superficie. Es necesario caracterizar todas las interacciones entre la sonda y el asteroide para saber qué sucedió. Sabremos casi de inmediato si el impacto se ha producido. Luego habrá que cuantificar en qué punto hemos desviado el asteroide, algo que llevará más tiempo, a veces varias semanas, porque es un tema bastante complejo”, concluye.

Referencia

