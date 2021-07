Una región de formación de lunas alrededor de un exoplaneta ha sido detectada por primera vez por astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian. La región se conoce como disco circumplanetario, un área en forma de anillo que rodea un planeta donde se pueden formar lunas y otros satélites.

El disco observado rodea al exoplaneta PDS 70c, que junto a su compañero PDS 70b conforman un sistema que recuerda al par Júpiter-Saturno: son los únicos dos exoplanetas detectados hasta ahora que todavía están en proceso de formación. Los especialistas creen que este ejemplo ofrece una oportunidad única para observar y estudiar los procesos de formación de planetas y satélites.

Teniendo en cuenta que más de 200 lunas acompañan a los planetas que conforman el Sistema Solar y que se han descubierto hasta el momento alrededor de 4.000 planetas extrasolares en la Vía Láctea, es más que lógico pensar en la existencia de una enorme cantidad de exolunas o satélites de exoplanetasexolunas.

Joven y prometedor

Según una nota de prensa, aunque la mayoría de esas lunas de planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol no hayan sido descubiertas, los astrónomos estadounidenses han concretado un importante avance en la búsqueda por comprender cómo se forman. El nuevo estudio, publicado en The Astrophysical Journal Letters, se basa en observaciones realizadas con el telescopio ALMA, ubicado en Chile.

El sector investigado es un joven sistema estelar, conocido como PDS 70, que cuenta apenas con 10 millones de años de existencia, un tiempo que parece enorme para la comprensión humana pero que es insignificante en la dinámica del universo. El sistema contiene dos protoplanetas, o planetas que aún se están formando, que se han denominado PDS 70b y PDS 70c.

Las observaciones efectuadas con la tecnología de alta resolución que aporta ALMA no solamente han ayudado a comprobar la presencia del disco alrededor del exoplaneta PDS 70c, en el cual se estarían formando sus lunas, sino que además han permitido analizar su tamaño y masa.

Los especialistas confirmaron además que el otro exoplaneta que conforma el sistema, PDS 70b, no presenta el mismo disco circumplanetario. Todo indica que su compañero habría acaparado para sí todo el material presente en su entorno originario, quitándole la posibilidad de desarrollar un disco a su alrededor con las mismas características.

En tanto, el estudio de la masa que compone el disco «formador de lunas» arroja la presencia del material necesario para conformar un sistema de satélites en torno a PDS 70c, que debería surgir en algún momento de su proceso de formación. ¿Qué se sabe sobre la forma en la cual se gestarían estas lunas?

Descubriendo a las exolunas

Por el momento, los astrónomos han constatado que mientras los planetas se «alimentan» del material que existe en los discos circunestelares ubicados alrededor de las estrellas jóvenes mientras se están formando, en algunos casos pueden conformar discos similares alrededor de su propia estructura. Precisamente, las colisiones que ocurren entre el material que conforma esos discos alrededor de los incipientes planetas pueden conducir a la formación de lunas.

Ahora, los datos que aportará el nuevo sistema descubierto podrán ampliar el conocimiento de los especialistas en torno a la forma en que se gestan las exolunas, haciendo un nuevo aporte para dilucidar la gran cantidad de enigmas y misterios que aún nos reserva el inabarcable universo.

Foto: existen dos planetas en el disco de la estrella PDS 70 (izquierda). El planeta PDS 70c, similar a Júpiter, está rodeado por un disco en el que se pueden formar satélites. Crédito: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Benisty et al.