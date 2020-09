Plácido Domingo: "Me he equivocado al guardar silencio todo este tiempo"

"Me he equivocado al guardar silencio todo este tiempo; ese silencio me ha costado caro y me ha herido mucho", así se confesaba Plácido Domingo en una entrevista concedida al programa "La pr1mera pregunta", de TVE, en la que se defendió una vez más al asegurar que "nunca" ha abusado de nadie. Es la primera entrevista que el tenor concede a una televisión y a un medio español justo cuando se ha cumplido un año de las acusaciones de supuestos abusos sexuales a nueves mujeres a finales de los 80, y que volvió a negar públicamente.

"Condeno el abuso en cualquier situación, lugar y época. La protección de los derechos de la mujer es algo primordial. También no podemos negar que la sensibilidad hacia este tema ha evolucionado con los años. Pero si hay respeto en la interacción entre personas no puede existir el abuso. Por eso pueden decir lo que quieran, pero yo jamás le he faltado el respeto a ninguna mujer", confesó. "Si me hubiera dado cuenta de haberlas incomodado de alguna manera me hubiera disculpado en ese mismo instante. No va con mi manera de ser el prevaricar contra nadie", manifestó el tenor.