La cantante pontevedresa Erea Castro actúa con el músico José Cid en Lisboa

Se trata de un concierto solidario que cada año organiza la Asociación Novo Futuro (Portugal) para ayudar en la educación de niños y adolescentes que carecen de un núcleo familiar, en situación de exclusión social. Será hoy, en la capital portuguesa (Altice Arena de Lisboa, a las 21:30 hora portuguesa), un evento retransmitido en directo por la RTP1.

José Cid, figura de la música pop rock portuguesa (que fue representante en Eurovisión de Portugal en 1980 y Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2019), invitó a la cantante raiana, Erea Castro (Salvaterra de Miño), a subirse con él al escenario del Altice Arena.

Castro ya actuó con el artista portugués en una ocasión, en un concierto benéfico realizado en la ciudad de Oporto en marzo. Castro, de 31 años e historiadora del arte, pretende a través de su música dar visibilidad al patrimonio cultural de los dos países "fruto de la convivencia que se produce en las zonas fronterizas, un caldo de cultivo que aproxima a la gente de los dos márgenes del río Miño generando un dialecto común". Las canciones de esta joven, que canta desde muy pequeña (desde los tres años y de manera profesional desde los 18), son "una fusión entre el español, el portugués y el gallego, entre los ritmos latinos, el folklore tan común a las zonas del Miño y la sonoridad del fado". De momento, "no hay trabajo discográfico finalizado" pero sí varios temas con ese objetivo.

"Me hace mucha ilusión. En mis expectativas jamás ha estado actuar en una sala de conciertos como esta, que es una de las mayores de Europa, a donde acuden las mejores bandas cuando visitan la capital de Portugal", expresa Castro. Indica que se identifica con la World Music. "Mi trabajo es una fusión entre el folklore miñoto, los ritmos latinos y la sonoridad del fado. Al proceder de un enclave como la 'Raia', de Salvaterra, en la frontera con Portugal, todos esos lenguajes confluyen en mí y creo que eso es lo que está resultando en el trabajo que voy a presentar, una convivencia entre los dos países que me gusta reivindicar. Estos últimos cuatro años me he dedicado a recorrer Portugal, a conocer más sobre el país", cuenta Castro, que apunta que volverá a cantar a dúo con José Cid el tema "Porto Cidade". También por primera vez un tema propio: "Fica a Dica" (en español: "Toma nota").

Castro será la única representante española y gallega en el evento de hoy en Lisboa (la recaudación de fondos ha permitido a la Asociación Novo Futuro acoger a más de 216 menores).