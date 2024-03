La mujer que perdió el bazo y parte del páncreas tras una paliza de su novio: "Me pisó la cabeza"

Esposado, tranquilo y en ocasiones hasta sonriente. Así se sentaba en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia este miércoles Julio César S., de 35 años, el sujeto acusado de dar una paliza a su novia y retenerla luego, malherida, en la cama en su casa tras la brutal agresión. La Fiscalía pide para él 19 años de prisión por detención ilegal, lesiones graves y coacciones. Llegó desde la cárcel y, en la sala, estuvo escoltado por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

"Me pisó la cabeza", manifestaba por videoconferencia la víctima, que ya no reside en Murcia, por lo cual testificó a distancia. El juicio contra este sujeto daba comienzo este miércoles, aunque al principio parecía que no se iba a celebrar: faltaban dos testigos. La acusación no estaba a favor de que comenzase la vista sin ellos, mientras que la defensa solicitó que uno de ellos (que justificó que se encontraba haciendo un curso) declarase por vídeo. Finalmente, arrancó el proceso, con la declaración, en primer lugar, de la perjudicada. También hablaron los dos testigos previstos (el padre de ella y un amigo que compartía piso con la pareja) y ambos hablaron de la violencia ejercida por Julio César.

Le quitaba el móvil

Tal y como se lee en la calificación provisional del Ministerio Público, "durante la relación, el procesado, con ánimo de quebrar la libertad de su pareja, ejercía una actitud de control sobre la misma, vigilando sus movimientos, sus salidas y sus compañías, llegando a quitarle el teléfono móvil en algunas ocasiones, para evitar que pudiera hablar con otras personas que no fueran él mismo".

Algo que corroboró la víctima en su declaración: él la asfixiaba, no la dejaba salir e incluso le arrebataba el teléfono para dejarla incomunicada, aseguró.

Él pide declarar al final

Cabe recordar que a esta mujer, una vez la atendieron en el hospital, acabaron extirpándole el bazo y parte del páncreas. La Fiscalía pide para este individuo penas que suman 19 años entre rejas por detención ilegal, lesiones graves y coacciones. Asimismo, solicita que indemnice a su víctima con 183.044 euros por las lesiones sufridas.

Aunque habitualmente en los juicios declara primero el acusado, la defensa de Julio César pidió que su representado hablase en último lugar, algo que concedió la jueza. Por tanto, está previsto que este individuo declare este jueves.