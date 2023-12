Un helicóptero con dos personas a bordo ha caído en la mañana de este viernes sobre la M-40 de Madrid por causas que se desconocen por el momento, aunque apuntan a los fuertes vientos registrados como posible desencadenante. El siniestro ha dejado tres heridos leves, que ya han sido trasladados al hospital con pronóstico favorable, y grandes retenciones en la zona.

🚨#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ — On The Wings of Aviation (@OnAviation) 1 de diciembre de 2023

Según fuentes de Emergencias Madrid y de la Guardia Civil, el accidente del helicóptero, de color amarillo con matrícula F-HPUX, ha tenido lugar a las 10.20 horas en la mediana de la M-40 en kilómetro 5,500, a la altura del Campo de las Naciones, próximo a IFEMA, donde estos días se ha celebrado la feria de aviación European Rotors.

📢🔴En #Madrid, por accidente, muy complicada la M-40, en Hortaleza, en ambos sentidos.



➡️Cortados dos carriles en ambos sentidos.



🚨Eviten desplazarse por esta zona. pic.twitter.com/I2p7AN06nc — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 1 de diciembre de 2023

El aparato, que había participado en la exhibición, se dirigía al aeródromo de Cuatro Vientos cuando se ha producido el percance. Aunque "todavía no conocemos exactamente los detalles de lo que ha pasado, todo apunta a que la pericia del piloto ha evitado que no hubiera una tragedia mucho mayor, porque ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en la M-40, pero lo ha hecho sobre la mediana, y, por tanto, prácticamente no ha afectado a los miles de vehículos que a esas horas transitan por esa zona tan concurrida”, ha explicado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y el Samur-Protección Civil, que han cortado varios carriles mientras siguen trabajando en la zona. El equipo Pegaso dedicado a la seguridad en el espacio aéreo de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente, cuyas causas se desconocen por el momento. Por su parte, los Bomberos municipales están llevando a cabo el "control de riesgos" tras "comprobar que no hay vertido de combustible".

Fuertes retenciones

Los dos ocupantes del helicóptero han resultado heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad. Uno de ellos ha podido salir por su propio pie de la aeronavea accidentada, mientras que el otro ha tenido que ser rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. El primero ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, mientras que el segundo tiene una posible fractura en el fémur.

Además, hay un tercer herido leve, el conductor de un vehículo que ha sufrido algunos cortes superficiales por rotura de cristales, según fuentes de Emergencias Madrid. El Samur está trasladando en estos momentos a los dos heridos al hospital.

Los servicios de Emergencias desplazados hasta el lugar han cortado varios carriles de la autovía de circunvalación, por lo que la circulación es muy complicada en ambos sentidos. La autopista M-40 permanece cortada en sentido A-1, y ya se registran dos kilómetros de congestión del tráfico, por lo que se recomienda evitar la zona.