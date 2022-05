🔴 #AXEGAInforma do falecemento dun home, atopado baixo un tractor envorcado nunha leira no lugar de #Pielas, en San Sadurniño. Ata o lugar acudiron os sanitarios e os #BombeirosEume, pero nada puideron facer por salvarlle. As forzas da orde tratan de aclarar as causas do suceso. pic.twitter.com/Iv5POggx87