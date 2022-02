El padre de la pequeña Desirée Leal, supuestamente asesinada por su madre en Muimenta, Cospeito (Lugo), ha afirmado este miércoles que no descarta denunciar a los abuelos maternos de la niña por haber incurrido "en falso testimonio" durante el juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Lugo.

En declaraciones a los medios a las puertas del tribunal, poco antes de iniciarse la cuarta jornada del juicio contra Ana Sandamil, José Manuel Leal ha apuntado que estudia formular esa denuncia, al entender que padres de la acusada faltaron a la verdad. "Eso es algo que tengo claro, aunque no se está juzgando eso. Lo principal es lo que se está juzgando y no quiero desviar la atención de lo importante", ha subrayado.

En todo caso, ha afirmado que "claro" que se ha planteado emprender acciones legales contra los abuelos maternos, "en muchas ocasiones", pero ha pospuesto la decisión porque ahora mismo su "prioridad" es que la presunta asesina "sea declarada culpable y sea condenada con la prisión permanente revisable".

José Manuel Leal ha explicado que no entiende "por qué se miente de esa forma", en alusión a las palabras de la abuela materna sobre que había visto a la pequeña "con la boquita cerrada y sin signos de violencia". "Y se ha comprobado a través de fotografías y declaraciones de policía judicial el estado del cuerpo de la niña con la boca abierta, con llagas, destrozada y sangre en los brazos", ha lamentado.

"A mayores, la Guardia Civil declara que le piden el terminal telefónico a la madre, que le haga entrega de él. La madre mira para el abuelo materno porque estaban juntos en la habitación y el padre dice que no, que no haga entrega del terminal. Para mí eso es intentar ocultar algo, cuando el padre dice que no haga entrega de ese telefóno móvil y ella al mirar al padre dice que no lo entrega", ha señalado.

El padre de Desirée también ha valorado los testimonios de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación y que acreditaron que la madre de la niña, de siete años, "estaba a la defensiva de lo que se le estaba preguntando, totalmente cuerda, no afectada, y ahí se viene abajo, con lo del brote sicótico y que no se acuerda de nada".

De nuevo este jueves un fuerte dispositivo policial ha tenido que custodiar la llegada de Ana Sandamil a la Audiencia Provincial de Lugo, y en el trayecto ha vuelto a ser increpada, con gritos de "monstruo" o "asesina".