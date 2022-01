Un incendio en un complejo industrial de ocho naves dedicado a la importación de productos para bazares chinos ubicado en el polígono industrial de Manises que hay junto al aeropuerto, ha destruido por completo una de las naves y ha obligado incluso a cortar el tráfico de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). El incidente se ha saldado sin heridos.

El siniestro se ha originado en torno a las 9.30 horas en una de las naves de un empresario chino que está considerado el mayor importador de productos asiáticos de la Comunidad Valenciana. Las llamas han devorado por completo esa nave, dedicada a almacén, y, según algunas fuentes, amenazaban a una de las otras siete naves que el empresario posee en ese mismo complejo industrial, sito en la avenida Mas de l'Oli de Manises. Sin embargo, la rápida actuación de los empleados ha evitado que el fuego se extendiera al resto de las instalaciones. Según ha podido saber este diario de fuentes solventes, las primeras hipótesis apuntan a que el origen del fuego se ha producido por una chispa de unas trabajos de carpintería metálica próximos.

🚒 Mobilitzades 6 dotacions de bombers de Paterna, Torrent, Burjassot i Alzira i 3 unitats de comandament de @BombersValencia a l’incendi un magatzem de productes de basar a Manises. Hi ha risc d’afecció a naus llindars — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) 28 de enero de 2022

"Hemos cogido las mangueras y, sin miedo, hemos tirado agua para intentar apagarlo", relata Nico, uno de los trabajadores que, con su acción, ha permitido acotar el incendio hasta la llegada de los bomberos. "Gracias a ellos no se ha quemado todo -apunta otra trabajadora-, los bomberos nos han dicho que, si no llegan a actuar, hubiera pasado a las otras naves". Algunos testigos apuntan que el fuego podría haberse iniciado en la nave colindante, cuando unos operarios soldaban unos hierros. No obstante, este aspecto deberá ser investigado por la Guardia Civil una vez que finalicen las labores de extinción.

Corte del tráfico ferroviario de FGV

El fuego no sólo ha provocado una gran columna de humo, sino que ha adquirido grandes dimensiones. De hecho, ha provocado el derribo del muro trasero de la nave destrozada en el incendio, que ha caído sobre las vías de FGV, lo que ha obligado a cortar el tráfico ferroviario. La vía ha permanecido cerrada hasta que se han retirado los escombros y la virulencia del fuego no amenazaba la seguridad de los trenes que transitan por ella.

Hasta siete dotaciones de bomberos se han desplazado al lugar del incendio, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Pese a que varias ambulancias también han acudido al punto del siniestro, en principio el incendio no ha ocasionado heridos, aunque sí ha obligado a desalojar a una veintena de empleados. La mayoría de ellos ha salido antes de la llegada de los servicios de emergencias, al percatarse de la presencia del humo.

El incendio se ha registrado en una de las naves del polígono manisero de la Cova, convertido desde hace años en un lobby chino. De las alrededor de 220 naves del área 180 son negocios asiáticos de diversa índole: tecnología, textil o productos para tiendas multiprecio.