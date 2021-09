Los hechos sucedieron el pasado miércoles, a primera hora, cuando todavía no había amanecido. Una mujer salió de su casa, en el barrio de Cerdanyola de Mataró (Barcelona), para pasear a su perro. Cuando estaba en la calle, junto a un portal, un grupo de personas la asaltaron y la agredieron sexualmente. Algunas fuentes hablan de cuatro hombres. Sucedió cerca de la Torre de Can Palauet, no muy lejos de la carretera B-40 que conecta el Vallès con el Maresme.

La víctima ha presentado una denuncia y los Mossos están investigando los hechos. La policía catalana, sin embargo, no confirma ni la cifra de agresores ni que los asaltantes fueran de origen extranjero, como también señalan algunas fuentes. De momento no ha habido ninguna detención.

Situación delicada

El pasado mes de julio, este diario se hacía eco de la delicada situación por la que atraviesa el barrio de Cerdanyola a través de la carta enviada por una lectora. En la misiva, esta mujer advertía del "aumento de la degradación, de la inseguridad y del incivismo” de la zona. “La inacción del ayuntamiento ha hecho que problemas que no son nuevos se hayan ido acentuando. En los últimos meses ha empeorado mucho. La ciudad se ha descontrolado”, asegura la autora de la carta.

El lunes, según informa un miembro de la Asociación de Vecinos de Cerdanyola de Mataró, está prevista una manifestación desde el barrio hasta el ayuntamiento. Una marcha de una hora que servirá para denunciar los hechos, pero también para reivindicar mejoras en estas calles. "Estamos indignados con lo que ha pasado. son habituales las denuncias por robos, pero esto no había pasado y es muy preocupante.