Una mujer de 44 años de edad ha recibido atención sanitaria este sábado por la tarde después de que un hombre la intentase agredir sexualmente en plena calle, en el municipio de Cartagena, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las cinco y media de la tarde, en la diputación de La Aparecida, en Cartagena, cuando la señora fue abordada por la calle por un individuo que, según contaría luego la víctima, trató de violarla. Afortunadamente, la vecina pudo zafarse y gritar.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Cartagena, así como una ambulancia del Servicio de Urgencias de Cartagena, cuyos sanitarios atendieron in situ a la víctima, que presentaba heridas en el rostro, marcas en el cuello y arañazos tras la agresión. Afortunadamente, su estado no revestía gravedad y no necesitó ser trasladada a un hospital.

Del caso se hizo cargo el Instituto Armado, Cuerpo competente para asumir la investigación. Cuando llegaron al lugar los policías, el sospechoso estaba ahí todavía. Se trataba de un hombre español, el cual quedó custodiado por agentes de la Benemérita.

El supuesto agresor niega los hechos y afirma que no ha tocado a la mujer ni le ha producido él las lesiones que presenta, indican fuentes cercanas al caso.