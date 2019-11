¡Háblanos del silencio, Pablo!

"Era luminoso como persona y periodista". La frase del escritor Manuel Rivas sobre Pablo L. Orosa, que desde 2013 era reportero en países en conflicto, la comparte quien haya conocido a este estilista del verbo, autor de la novela "Fálame do silencio", un silencio que ahora impera en los que lo han querido y leído.





Morreu Pablo L. Orosa. Este rapaz de 34 anos, compañeiro na revista Luzes, era luminoso como persoa e xornalista. Con el recuperabas a esperanza no xornalismo e na humanidade. Que a súa morte non nos deixei descansar. — manuel rivas barrós (@Rivasbarrs) November 16, 2019

Siempre sonreía y captaba la atención de los demás, ya fuese con una historia cualquiera de la ciudad de A Coruña, con los sórdidos matrimonios infantiles de Kenia o el terrible genocidio de la minoría rohinyá en Birmania.Era del municipio gallego ahora fusionado de Oza-Cesuras y, tampoco administrativamente, y que lleva años así, como él mismo relataba, desapareciendo a cada golpe de memoria.Pero no de su mente. De hecho, su último artículo, como recuerda un veterano cronista de raza, Xosé Manuel Pereiro, se titula: "Intento de entender unha aldea de Galicia". Lo firma alguien que se fue demasiado pronto y que quería luchar contra el abandono del mundo rural.No en vano, ¿por qué el discreto y amable Pablo adoraba ser de aldea? Porque empezó a amar las historias allí, escuchando las que llegaban a sus oídos sobre Benigno Andrade García, más conocido como Foucellas, un "maqui" antifranquista y anarquista.Se decidió por este oficio para ser él quien escribiese narraciones y así fue; muchas, las mismas que divulgaba también en voz alta, justo como se hacía en su pueblo, al abrigo de la calefacción de cualquier hogar o garito subterráneo.En un mundo de egos, él era humilde, y por esode quienes han gozado de su compañía y de esos reportajes elaborados con elegancia, buen gusto, y en los que apostaba por los contenidos por encima de cualquier moda o estadística.El cuidado con su trabajo de este confeccionador de páginas hacía que siempre llegase a los clientes, que son los lectores, un producto de calidad.Su buen criterio y su conocimiento de las lenguas contribuían. Ya siendo becario, peinar sus informaciones significaba cambiar, a lo sumo, una o dos comas.Tuvo premios, pero no quería presumir de ese "pedigrí", tampoco escucharlo. Se sonrojaba.Pablo, "el Pablín" como le llamaba su compañero de fatigas Luis Martínez en los varios años que imaginaron y parieron textos en la Agencia EFE en A Coruña,, esas que aparecen casi sin querer, como un corto paseo en una primavera esplendorosa o un desayuno con amigos.Decía que la mejor tortilla era, por supuesto, la que no llevaba cebolla, no había debate posible, y sentía un inextinguible amor por la naturaleza en general.Quería navegar todos los mares del mundo y aprender, saber, conocer.Adoraba moverse en bicicleta y hacía poco que se había comprado una para ir a clases de portugués.Hijo único, sus abuelos y sus padres eran todo para él y poder verlos en esas paradas que hacía entre un continente y otro suponía, para él, un respiro.África fue su último destino. Regresó de Mozambique el pasado 31 de octubre al lugar en el que llegó al mundo. Antes, Europa, Oriente Medio, Centroamérica, el sudeste asiático...Nunca utilizó Pablo su brillantez como trampolín, pero da igual, no podía ocultarla.Le encantaba el fútbol, era del Barça, y, sobre el mejor equipo tampoco había disputa."Con él recuperabas la esperanza en el periodismo y en la humanidad. Que su muerte no nos deje descansar", cierra el tuit en su memoria Manuel Rivas, que compartió, como Pereiro, muchas horas con Pablo en la revista "Luzes".Nada más que añadir. Y nada menos.