Veinte heridos leves al aterrizar en Valencia un avión con fuego en un motor

Los 15 minutos a bordo de un avión más angustiosos de sus vidas. Los 175 pasajeros (incluido un bebé) que este lunes tomaron el vuelo 422 de British Airways en el aeropuerto londinense de Heathrow a las 15.15 para volar hacia Valencia conseguían a las diez de la noche salir del aeropuerto de Manises tras una de sus peores experiencias en un avión: la aeronave, un Airbus A321 tuvo que aterrizar de emergencia tras detectarse fuego en uno de sus motores –según comunicó el piloto a la torre de control– mientras sobrevolaban Barcelona, solo 10 minutos antes de tomar tierra y con su cabina llena de humo. De hecho, cuando los bomberos llegaron al avión, no había ya llamas en el motor.



El aterrizaje en Manises se saldó con 20 heridos leves, la mayoría por abrasiones tras ser evacuados del avión por las rampas hinchables y tres personas con problemas respiratorios que tuvieron que ser trasladados a varios centros hospitalarios según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno.



.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl