Detenido un hombre tras hallar a su pareja descuartizada en Alcalá de Henares

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 42 años tras hallar el cadáver descuartizado de su pareja, una joven de 22 años, en un arcón congelador en una vivienda de Alcalá de Henares, en Madrid. El arrestado era pareja sentimental de la víctima, cuya desaparición había denunciado su madre en diciembre de 2018 en la citada localidad, si bien su familia no tenía contacto habitual desde septiembre de 2017.

Hace tres días y tras las pesquisas policiales realizadas a raíz de la denuncia, los agentes acudieron a la casa, situada en un bajo habilitado como vivienda en la ciudad complutense, y en la que la víctima presuntamente vivía desde verano.

El detenido manifestó a los policías que la joven ya no residía con él pero no les dejó entrar cuando le pidieron acceder a la vivienda sin orden judicial. "No os fiáis de mí o qué", les espetó. Los agentes solicitaron un mandamiento de entrada y registro de la vivienda, a la que accedieron en la tarde del jueves y descubrieron el cadáver descuartizado de la joven en un arcón congelador en el interior de una bañera.