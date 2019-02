Absueltos todos los procesados de la operación Trucarro tras la anulación de las escuchas telefónicas

La Audiecia de A Coruña ha absuelto a los 15 acusados de la Operación Trucarro, que investigó la presunta manipulación del kilometraje de vehículos de segunda mano que luego eran puestos a la venta. La decisión se adopta tras la anulación de las escuchas telefónicas de las que derivó todo el caso, abierto en 2008, por la propia Sala por un defecto de forma procedimental .

La falta de pruebas no contaminadas por las escuchas no evitó el interrogatorio durante la vista del exalcalde de Ribadumia, José Ramón Barral, representado por la letrada Carmen Blanco. El exregidor, dueño de un taller en Villagarcía, proclamó su inocencia y, a preguntas de su defensa, negó la venta de un coche supuestamente trucado. El fiscal también pidió el interrogatorio del principal implicado en la causa, J. G., dueño de un taller de Ames que se acogió a su derecho a no declarar.