Un empleado "suicida" de una línea aérea roba un avión y se estrella en la bahía de Seattle

Un empleado "suicida" de una línea áerea robó un bimotor sin pasajeros el viernes por la noche en Seattle y efectuó varias acrobacias con el aparato antes de estrellarse en la bahía de esta ciudad del noroeste de Estados Unidos.

La policía descartó rápidamente el carácter "terrorista" del incidente y aseguró que este hombre, personal en pista de la compañía Alaska Airlines, actuó solo y que tenía ciertas tendencias suicidas.

Mike Ehl, director de operaciones de aviación del aeropuerto de Seattle-Tacoma, situado al sur de esta gran metrópolis del Estado de Washington, dijo que el hombre "tuvo acceso legítimo" a un bimotor a hélice Bombardier Q400, con capacidad para cerca de 80 personas, de la línea Horizon, filial de Alaska.

"No se cometieron violaciones de seguridad", aseguró.

El hombre, que en grabaciones con la torre de control es identificado como "Rich" o "Richard", era un "tipo callado" dijo un compañero de trabajo al diario "The Seattle Times".

"Hasta donde sabemos no tenía una licencia de piloto. Un avión comercial son máquinas complejas, no tengo idea dónde consiguió esta experiencia", dijo el presidente de Horizon Airline, Gary Beck, quien indicó que la aeronave estaba en "posición para mantenimiento" y "no tenía previsto salir con pasajeros".

Dos caza-bombarderos F-15 persiguieron al avión tras su despegue, pero "no estuvieron involucrados en el incidente", indicaron por su lado los servicios de la policía local.

El gobernador Jay Inslee dijo que los pilotos estaban "listos para hacer lo que fuera necesario para protegernos".

Un vídeo amateur difundido en las redes sociales mostraba el avión haciendo una acrobacia en el aire, y luego volando a baja altura sobre el agua hasta estrellarse.