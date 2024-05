Tener una casa ordenada no es sólo una cuestión estética y funcional. También puede resultar terapéutica. Así lo sostiene la viguesa Vanesa Travieso, discípula de la japonesa Marie Kondo, en “El poder detrás del orden”, editado por Hestia (Editorial Pinolia), donde desvela las claves para desprendernos de todo aquello que acumulamos pero que no usamos y mantener el orden en casa. “Si tienes mil cosas acumuladas, pierdes tiempo cada día buscando algo y no te sientes a gusto con lo que te rodea o no te transmite calma, terminas en un bucle de cada vez quieres hacer menos cosas y no sigues con tus rutinas diarias”, afirma la organizadora, que tiene miles de seguidores en sus redes sociales (@ponorden). El próximo día 30 (19.00 h.), Travieso estará en la Casa del Libro de Vigo presentando este libro, el primero que escribe, en el que también relata su experiencia personal y cuenta cómo su casa se convirtió en un pilar básico para superar el duelo tras su separación. La ruptura se produjo en el momento en que se iniciaba en una profesión prácticamente desconocida en España, la de organizadora, con dos niños pequeños y sola en Barcelona, a cientos de kilómetros de su familia, y con su madre en coma.

–¿Por qué es tan importante tener un entorno ordenado?

–El orden nos ayuda a mantener nuestras rutinas y hábitos, y esto es fundamental para nuestro equilibrio y la vida es eso, equilibrio. Cuando estás atravesando un duelo, por lo que sea: una pérdida, una separación como fue mi caso... ¿dónde te refugias? En tu casa, en tu hogar. Nuestra casa es el sitio más sagrado que tenemos. Es donde nos refugiamos y donde compartimos, donde lloramos, donde amamos, donde hacemos mil cosas. Ordenar nuestro entorno es el primer paso para ordenar nuestras emociones y nuestras vidas. Además, ordenar tu casa te ayuda a tomar decisiones. Es una terapia alternativa, que no nos cuenta, aparte de dejar de guardarlo todo y de tener bolsas dentro de bolsas, cajas vacías de electrodomésticos, taperes sin tapa... Si ya has ordenado tu casa, ya sabes tomar decisiones, ya sabes que no tienes que apegarte a las cosas y que tienes lo que quieres, lo que has elegido.

–¿Tendemos a guardarlo todo?

–Sí. Tendemos a acumular cosas, a tener almacenes y después nos quejamos de que no tenemos espacio, pero no lo tenemos porque somos incapaces de tomar decisiones sobre ciertas cosas que tenemos, pero que ni usamos, ni vemos, ni necesitamos. Simplemente porque es lo que nos han enseñado y también por una especie de miedo a poder necesitarlo en un futuro. Siempre nos agarramos y nos apegamos a los recuerdos, a la pena, a es que esto era de tal persona, es que me lo regaló Fulanito, es que... Si tu casa está bien y tú estás mal, te equilibrará. Si tu casa está mal, tú vas a estar mal y puedes estar mucho peor. No estoy hablando de un orden perfecto. Lo importante es que tu entorno te guste y sobre todo, que te transmita calma. Yo no tengo mis camisetas ordenadas por colores, ni están perfectamente dobladas.

–¿Podemos desaprender a acumular?

–Sí, Es una cuestión de entreno. Pero es muy importante tomar la decisión de hacerlo y decidir qué día vas a empezar. Entonces, abres un cajón y tiras todo lo que hay en él en una superficie, la que sea, te sientas, te pones música y empiezas a decidir qué necesitas y qué no. Cuando terminas con ese cajón tienes una sensación nueva que te gusta, y sigues con el siguiente. Y después, sigues con otra cosa. Esto es entreno e, increíblemente, a medida que pones orden en tu casa, te vas dando cuenta de toda la mierda que tienes y de las cosas que no necesitas.

–¿Hay un orden para poner orden?

–El orden es que tú empieces tomando decisiones y descartando todo aquello que está guardado, que no ves, que no necesitas en tu día a día. Ese es el orden. Y puedes empezar por las bolsas. Si lo ves desde fuera, es muy fuerte que no sepamos tomar una decisión sobre una bolsa de cartón, por muy mona que sea, y que nos cueste menos decidir dejar el trabajo, separnos o cambiar al niño de colegio.

–¿Puede haber orden en el desorden?

–Es una frase típica y clásica que yo no me creo. Es verdad que en un momento dado puedes saber dónde tienes algo en ese desorden, pero cómo esté tu casa, en orden o hecha un caos, dice mucho de cómo estás tú por dentro, de tus emociones.

"Enseñar a los niños a ser ordenados les hace personas más seguras"

–Muchas veces exigimos a los niños que recojan cuando nuestro entorno tampoco está precisamente ordenado.

–Qué importante es eso. Por eso hay un capítulo en el libro dedicado sólo a la infancia, para que les enseñemos. Yo a mis hijos los he enseñado desde pequeñitos. Y hacer esto supone muchísimos beneficios para ellos en un futuro. Primero, que no serán acumuladores compulsivos como todo el resto de la humanidad. Segundo, que sabrán darle importancia a las cosas que realmente la tienen.Tercero, que sabrán tomar decisiones porque van a ser personas muchísimo más seguras de sí mismas porque, al final, tomar decisiones y tomarlas de una manera rápida y racional, o gestionar bien tus emociones te hace una persona mucho más segura de ti misma. Y serán personas que, sobre todo, transmitan calma. Mis hijos -yo ahora tengo un adolescente y un preadolescente- tienen momentos de desorden. Y yo les dejo que los tengan, porque, al final, son niños, pero después recogen. Y no tienen apego a nada. Mis hijos nunca se han traído piedritas a casa de pequeños. Tienen su caja de recuerdos, que creo que es algo que es importante que tengamos todos. No se trata de tirarlo todo. Ellos tienen su cajita de recuerdos, pero saben elegir desde que son pequeños lo que sí y lo que no merece la pena guardar. Así no les creamos después inseguridades.

–¿Y cómo evitar convertir esa cajita de recuerdos en todo un almacén?

–Haciéndote esta pregunta: ¿Para qué guardo esto? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? Si la respuesta es para nada, fuera. Después hay otra cosa muy importante. Muchas veces leo en revistas, en artículos, cuando hay temporada de cambio que si no te lo pones algo en un año, ya puedes descartarlo. Pues no. Yo tengo chaquetas que no me he puesto en dos años, pero sé que me las voy a volver a poner. Además, tengo espacio para ellas. No tengo acumulación. El otro día me preguntaba una persona que era muy aficionada a los libros que si tenía que deshacerse de ellos. Y yo le respondí que no. Si a ti te gustan los libros, te hace feliz ese entorno, tienes tus libros ordenados y tienes el espacio para ellos puedes quedarte con los que te dé la gana. Pero si sientes que estás agobiado, que necesitas espacio o sientes que están desordenados, que tienes demasiados o que acumulas compulsivamente, entonces ahí es donde tienes un problema y has de preguntarte de dónde viene ese problema.

–¿Cómo llega usted al mundo de la organización?

–Yo trabajaba en dispositivos médicos y viajaba mucho. Y mi exmarido también. Viviendo en Italia, nos coincidió a los dos tener que viajar, él se tuvo que ir a China, y yo a Brasil, y los niños se quedaron en Italia con una chica a quien apenas conocíamos. Entonces me di cuenta de que no podía seguir así, que si les pasaba algo yo no llegaba y decidí dejar mi trabajo y buscar otra cosa que me permitiese pasar más tiempo con ellos y con la que pudiese ayudar a los demás. Y buscando fue cuando me regalaron un libro de Marie Kondo. Esto fue realmente liberador para mí. Investigué y fui a Chicago a formarme con ella. Yo creo que ayudamos muchísimo a todas las personas, por lo menos lo que me transmiten a mí. Primero debemos ordenar es nuestro entorno para que después todo lo demás siga fluyendo y podamos tomar decisiones.

Suscríbete para seguir leyendo