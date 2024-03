Mujeres solteras y con pareja del mismo sexo, principales receptoras de la inseminación artificial

Cada vez son más las mujeres malagueñas que deciden ser madres en solitario y recurren a la inseminación artificial con semen de donantes para lograrlo. De hecho, junto a las mujeres con pareja del mismo sexo, son las principales receptoras de esta técnica de reproducción asistida que se realiza en el Hospital Materno Infantil de Málaga. “De las 200 inseminaciones artificiales que hicimos el año pasado, 140 fueron de pareja de mujeres o mujeres solas y 60 de pareja heterosexual”, resalta Ana Ruiz, médica del Laboratorio de Reproducción Humana Asistida del Hospital Materno.

La especialista asegura que en las últimas dos décadas las inseminaciones con banco de semen se han duplicado y han pasado de ser algo testimonial a una tendencia creciente. “Cuando yo empecé en la unidad de reproducción asistida en el año 2000 el Hospital ni siquiera tenía contratado el banco de donantes porque no se hacían inseminaciones con semen de donantes. Sin embargo, ahora hacemos muchísimas, sobre todo en mujeres solteras y homosexuales”, explica la especialista.

En el caso de las parejas heterosexuales, la facultativa puntualiza que no suelen recurrir a esta técnica, sino que apuestan en mayor medida por la fecundación in vitro, ya que con ella tienen mayor probabilidad de éxito. “Si no te quedas embarazada de forma natural, con la inseminación es más difícil porque la tasa es baja”, añade.

Otro aspecto que destaca la doctora Ruiz, es que la inseminación artificial es un servicio que cubre la sanidad pública. “Muchas personas piensan que por ser mujer sola o por ser una pareja de dos mujeres no lo cubre la Seguridad Social. Pero está en la cartera de servicios. Si tienes menos de 40 años y cumples los criterios, por supuesto que tienes derecho a tus ciclos correspondientes de inseminación con semen de donantes”, insiste la especialista.

Procedimiento

En cuanto al procedimiento de donación, la doctora Ruiz aclara que en España la ley prohíbe que una mujer pueda seleccionar a su donante. “No puedes decir que quieres un varón que sea rubio, con los ojos azules y que mida dos metros”, señala la especialista, que explica que el centro que va a realizar la técnica es quien solicita el donante, basándose en el fenotipo de la paciente, es decir, color de ojos, color de pelo, altura, peso o grupo sanguíneo. “Entonces el banco busca un semen compatible contigo. Yo no voy a saber nada de ese donante y tú tampoco. Solo vas a ver su grupo sanguíneo, sus características, las pruebas que se le han hecho a ese donante y un registro de pedido, para que, si en un futuro pasara algo, poder rastrear esa muestra”, recalca la doctora.

Asimismo, apunta que el banco de semen puede utilizar la misma muestra de un donante hasta que tenga seis hijos nacidos vivos. “Eso se controla a través de un registro de donantes que tiene el Ministerio de Sanidad. De manera que, todas las pacientes que hago con ovocitos o semen de donante los tengo que registrar en ese sistema informático de reproducción humana, que se llama SIRHA”, desarrolla la especialista, que matiza que este paso deben realizarlo todos los centros de reproducción asistida de España. “Así, una vez que ese donante tenga los seis hijos nacidos vivos, sale del banco”, indica.

La calidad del semen ha descendido. / / EFE

Tasa de éxito

Respecto a la tasa de éxito que tiene el Hospital Materno en este tipo de procedimientos, sostiene que es similar a la media del resto de centros, es decir, en torno al 15%. “En el caso de los donantes está en torno a un 20%, mientras que en inseminación artificial conyugal se sitúa entre el 11 y el 13%, que es lo normal”, sostiene la doctora Ruiz. En el caso de la fecundación in vitro, la tasa de éxito es del 35%.

No obstante, gracias a la reciente renovación del Laboratorio de Reproducción Humana Asistida del Hospital Materno Infantil, que fue inaugurado el pasado jueves, esperan poder mejorar las cifras. “Hemos dado un gran salto cuantitativo, con lo cual, eso va a repercutir en los resultados, sí o sí. Además, hemos conseguido más anestesia y, si conseguimos mejorar la organización, yo creo que va a mejorar mucho la calidad y, sobre todo, la seguridad del paciente y las tasas de éxito”, sostiene la especialista, que asegura que para ella el éxito es que “la mujer se lleve un niño a casa”.

Un objetivo que no siempre es sencillo debido a que las mujeres están retrasando la edad de inicio de la maternidad, lo que disminuye la capacidad de fertilidad. Asimismo, otro factor que puede complicar el proceso, y que cada vez es más habitual según la doctora, es que muchas mujeres tienen poca reserva ovárica.

“Vemos mucha reserva ovárica comprometida, incluso en chicas no demasiado mayores. Es decir, llegan chicas con 30 años con unas hormonas antimüllerianas bajitas. Y, si a eso le añades un factor masculino, que también por el sedentarismo y un montón de cosas, también va in crescendo, pues probablemente la demanda de inseminación artificial sea cada vez mayor”, afirma la facultativa, que sostiene que estamos en una época donde la reserva ovárica está más comprometida. “Si yo tengo diez ovocitos, y tres o cuatro son de peor calidad, me siguen quedando siete. Pero si tengo solo cuatro y tienes dos de peor calidad es más complicado. Es importante tanto la cantidad como la calidad”, ejemplifica.

Pacientes oncológicas

Para concluir, la doctora Ruiz quiso recordar que el Hospital cuenta con un programa de preservación de la fertilidad en las mujeres oncológicas. “Cualquier mujer de menos de 40 años que se vaya a someter a un tratamiento oncológico que pueda comprometer su reserva ovárica, tiene la posibilidad de congelar sus ovocitos de forma gratuita”, destaca la doctora, que celebra con orgullo que “ya tenemos niños en casa de mujeres con un proceso oncológico”.