Una Semana Santa de pasión y paraguas

La primavera es época de cambios bruscos. Es su rasgo más característico. El calor puede dar paso al frío de un día para otro, y viceversa, y a un día de playa puede sucederle otro de tormenta, y de nuevo al revés. Sin embargo, si hubiera que apostar por qué prendas meter en la maleta, según los pronósticos a día de hoy, la ropa de abrigo ganaría a la de la playa en toda España, por increíble que parezca mirando los valores que marcan los termómetros.

El buen tiempo aún se prolongará unos días más. De esta forma, la Semana Santa, arrancará con tiempo anticiclónico en Galicia, con un Domingo de Ramos en el que se espera que las temperaturas máximas alcancen los 24 grados centígrados en Pontevedra y Ourense, y 23º C en Vigo. La zona norte registrará temperaturas más bajas, pero aún así agradables: 18º Ferrol, y 17º C en A Coruña y Lugo. En cuanto a las mínimas, éstas oscilarán entre los 10º en Vigo y Pontevedra y los 4º de Lugo. Asimismo, para hoy MeteoGalicia ha activado la alerta amarilla en toda la costa gallega por viento y mar de viento –se esperan vientos de nordeste de fuerza 7–, que mañana se limitará sólo a la costa de A Coruña.

Para la próxima semana, sin embargo, se aguarda un cambio radical de escenario, con lluvias y una bajada generalizada de las temperaturas no sólo en Galicia, sino en todo el país, por lo que quien vaya a viajar fuera de la comunidad tampoco se librará del agua. La web “eltiempo.es” habla de un “tren de borrascas”, que traerá lluvias y fuertes vientos durante toda la Semana Santa.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este fin de semana estará caracterizado por cielos despejados, temperaturas altas para esta época del año y viento de componente nordeste, flojos en la zona de las Rías Baixas y en el interior. Según Francisco Infante, de Aemet en Galicia, la situación anticiclónica se mantendrá hasta el lunes, cuando el viento cambiará a suroeste, lo que traerá a la comunidad el primer frente que, aunque no se prevé que sea muy activo, sí traerá nubosidad y precipitaciones, que probablemente continuarán durante la jornada del martes.

Para el miércoles, hay algo más de incertidumbre en las predicciones. “Según los modelos probabilísticos con los que estamos trabajando, ese día podríamos tener una situación con precipitaciones o bien con pocas precipitaciones o ninguna”, comenta el experto.

Para el Jueves Santo no hay tantas dudas, ya que se prevé la llegada de un nuevo frente procedente del Atlántico, bastante activo, que dejaría lluvias en Galicia y que iría avanzando hacia el oeste de Castilla y León y norte de Extremadura.

Vigo da la bienvenida a la primavera con un día de playa / Marta G. Brea

A partir del Viernes Santo, el pronóstico es poco fiable, según Intanfe, aunque lo más probable es que continúe el tiempo inestable, debido al paso de sucesivos frentes por la península. Según el promedio, lo habitual es que en la última semana de marzo se registre algún tipo de precipitaciones. “Esto no quiere decir que esté lloviendo todo el día, pero sí que llueva entre cuatro y seis días”, explica el meteorólogo.

Lo anómalo es, asegura, las temperaturas prácticamente veraniegas que se están registrando estos días, entre cinco y diez grados superiores a los niveles normales, incluso más en algunas áreas. “Los cambios bruscos son normales en esta época del año. El final del invierno y el principio de la primavera es de tiempo cambiante, por lo que podemos pasar de un día con temperaturas veraniegas a casi invernales al día siguiente”, afirma Infante.

Temperaturas de canícula

Ayer llegaron a alcanzarse los 33,2º C grados en el municipio ourensano de Leiro, los 31,4 en Arnoia y los 31,3º C en Ourense, según los valores que registró MeteoGalicia. En las zona de las Rías Baixas también se vivió una jornada casi estival, con 31,2º C en Salvaterra y 31º C en Mondariz. Vigo registró una máxima de 27.5º C.

Con el cambio de escenario a partir del lunes y el martes, se prevé que las temperaturas desciendan bruscamente, por lo que pasaremos a valores 5 o 10º C por debajo de lo habitual en amplias zonas del país. Asimismo, la cota de nieve descenderá bruscamente a partir de la tarde del lunes hasta los 800-1.000 metros, dando lugar a nevadas en los principales sistemas montañosos sin descartarlas en zonas aledañas.