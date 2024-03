La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Galicia a través del móvil

Una nueva estafa está llegando a los teléfonos móviles de cientos de gallegos. Se trata de un timo por el método del vishing, una treta con la que, a través de un mensaje o llamada, tratan de hacerse con datos financieros y claves con el pretexto de solucionar una incidencia.

En concreto, el mensaje que no ha dejado de circular en los últimos días trata de suplantar la identidad de Abanca. En él se informa de una supuesta "operativa no habitual" por importe de 1.443 euros y se le pide al usuario que si no reconoce dicho movimiento lo verifique inmediatamente a través de un enlace.

Una vez que el usuario pincha en el link y facilita datos en la web falsa bancaria los estafadores realizan una llamada telefónica haciéndose pasar por el departamento de fraude de esa entidad. Durante esa llamada, convencen al cliente de que han detectado en sus cuentas una serie de transferencias o cargos fraudulentos que deben anularse y para que esto se corrija o anule es necesario una serie de pasos.

Mensaje de estafa recibido por cientos de gallegos en las últimas horas. / FDV

Los estafadores le indican que debe conectarse a su cuenta bancaria por internet y acceder a la misma, siguiendo las instrucciones que ellos le dictan. Durante la llamada el cliente es guiado por estos pasos creyendo que está anulando los cargos o transferencias fraudulentos, pero en realidad les están dando los pasos para realmente realizar una orden de envió de dinero mediante HalCash, al realizar estos pasos el cliente recibe un SMS con códigos numéricos, estos códigos que recibe un su terminal móvil y que le solicitan los estafadores son las contraseñas para poder realizar retiradas de efectivo en cajeros sin tarjeta.

Recomendaciones de la Guardia Civil

En tan solo unas horas, sin ir más lejos, la comandancia de la Guardia Civil de Ourense ha recibido hasta siete denuncias por este caso. Por ello, lanzan de nuevo sus recomendaciones para no caer en estas estafas.

No facilites datos bancarios o personales. No presionar ningún botón ni enlace a responder en ninguna indicación de mensaje automatizado. Verificar la identidad de quien está realizando la llamada, colgar y llamar directamente al departamento de fraude de la entidad bancaria que esté relacionada. Nunca facilitar por teléfono, ni mensajería instantánea códigos que se reciben de operativa bancaria. No tener asociada en medios personal operatividad de cuentas bancarias de empresas u organismos públicos Nunca proporcionar información personal en respuesta a una solicitud no solicitada, ya sea por teléfono o por Internet. Nunca proporcionar contraseñas por teléfono ni códigos que se reciban de operativa bancaria. Ante la duda, acudir a una sucursal física para verificar la veracidad de cualquier contacto sospechoso previo.

Y recuerda, los bancos nunca solicitan datos sensibles por teléfono.