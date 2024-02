Diazepam, amenazas de muerte y noches sin dormir: la pesadilla del acoso de los fondos buitre

A María Victoria ya no le hace nada el Diazepam del 5. Vive con los nervios destrozados y tiene que salir a la calle con una psicóloga para evitar ataques. Todo empezó cuando la maquinaria de los fondos buitre se activó para acosarla. "Me dijeron que tuviera cuidado, porque igual salía a comprar el pan y me cambiaban la cerradura", relata.

Vive con dos de sus hijos, uno de 17 y otra de cinco. La pequeña, parece que no, pero se entera muy bien de la situación. "Me dice 'mamá, no quiero que me cambien de cole'", explica. El de 17 tiene ganas de enfrentarse a los que acosan a su madre y coger el teléfono, mientras intenta calmarla, aunque sabe que puede quedarse sin casa.

Adrián tiene a sus tres hijos en tratamiento psicológico desde que un grupo de vigilantes privados amenazó de muerte a su padre y, por error, tiró abajo la puerta del piso de al lado una madrugada intentando acceder al suyo. Las notas de los niños han caído en picado y en la casa ya nadie duerme, como tampoco duerme María Alejandra, que reconoce que se está "quedando mal" de sufrir ella y ver sufrir a sus hijos.