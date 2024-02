La utilidad de las “apps”, llevada al absurdo

Desde que existen los smartphones, las apps han dominado nuestras vidas. Somos una sociedad adicta al móvil y el uso de aplicaciones acapara la mayor parte del tiempo que un usuario dedica a su teléfono. Y es que hoy en día existen apps para todo, gratuitas o no. Hay algunas sobradamente conocidas y sin las que hoy ya no concebimos nuestro día a día como pueden ser WhatsApp o la app del banco, pero si buceamos en Google Play Store descubriremos algunas de lo más curiosas. Muchas de ellas, aparentemente absurdas, pero si existen será porque alguien las usa... Veamos algunas de las más peculiares:

RunPee

Esta aplicación indica el mejor momento para ir al baño cuando estás en el cine. Su desarrollador, Dan Gardner, quiso empatizar con todos los cinéfilos que están hartos de levantarse en medio de la película y justo perderse algo interesante. Dicha app tiene un listado con todos los filmes que están en las salas de cines y además hace un breve resumen del momento que te perdiste.

Clap to find

¿Quién no ha perdido el móvil alguna vez en el preciso momento en el que tiene que salir de casa? Lo más común suele ser pedirle a otra persona que te llame, pero si está en silencio o no hay nadie, la búsqueda se complica. Clap to find es una app que hará sonar tu móvil, incluso estando en silencio, en el momento en el que aplaudas.

Fake Call

Esta aplicación llegó a nuestras vidas y a nuestros teléfonos para salvarnos de situaciones incómodas. ¿Quién no ha pedido a un amigo que le llame en cierto momento para salir de un apuro? Pues con esta app ya no hace falta ayuda porque recibirás una llamada falsa con el nombre y teléfono de la persona que elijas.

Ghost Detector Radar

Esta app permite nada más y nada menos que detectar posibles fantasmas en tu casa. Lo único que hay que hacer es permitir el acceso a la cámara y caminar lentamente por la casa. El alcance del radar mostrará la dirección y distancia del fantasma...

SnoreClock

Esta es otra de las aplicaciones más curiosas de la Play Store. A través de esta aplicación podrás descubrir si roncas o si lo hace tu pareja (aunque diga que no). Para usarla solo hay que pulsar el botón rojo y a la mañana siguiente tendrás toda la información referente a los ronquidos y a la calidad del sueño en general.

Encuentra el coche aparcado

A veces damos muchas vueltas para aparcar el coche y acabamos estacionando en una calle desconocida. Y si encima estamos en una ciudad que no solemos visitar, acordarse del coche después puede ser todo un problema. Esta aplicación localiza con las coordenadas dónde hemos estacionado y nos indica la distancia a la que nos encontramos. Para activar dicha app debemos entrar en ella una vez estacionados y seleccionar la opción ‘Memorizar la posición’ para que se guarde la ubicación.

iFrenchkiss

Esta app te dice si eres o no un buen besador. Lo único que hay que hacer es besar la pantalla de tu iPhone, iPad o iPod touch y podrás comprobar tus habilidades para besar o si debes mejorar tu técnica actual. Además, la excéntrica aplicación permite compartir los resultados con amigos o familiares.

Bubble wrap

Es una aplicación creada para usar en momentos de estrés porque emula el papel de burbuja que se usa para envolver los objetos frágiles. Con ella podrás hacer estallar virtualmente las típicas burbujas.