O Día das Letras Galegas 2024 leva o nome de Luísa Villalta, xusto cando se cumpren 14 anos do seu falecemento. Para a familia, é un “orgullo” esta homenaxe. A súa nai e a súa irmá están emocionados por que a súa obra chegue a colexios, institutos e teatros, a todo aquel que nunca tivo entre mans un libro dela. Para a RAG, é o momento de “ler a Luísa”. O ano contará tamén con outras actividades e iniciativas como unha webserie e varias publicacións.

María Gómez e Susana Villalta son a nai e a irmá de Luísa Villalta, poetisa coruñesa a quen a Real Academia Galega (RAG) dedica este ano o Día das Letras Galegas. Están “contentas e orgullosas” por esta homenaxe, pero non poden evitar a emoción, que a voz quebre cando están falando dela e dos seus recordos. Botar en falta é unha ferida no corazón e elas non a esconden. Tanto a súa familia como a RAG queren manter viva a Villalta a través da súa obra. “Luísa aínda ten moito que dicir. É moderna, é do presente e será do futuro. Unha muller cunha forza de pensamento moi grande”, sinala Susana Villalta.

Ao seu lado, a súa nai, María Gómez, agarra forte a súa man. Son momentos bonitos, porque a súa filla é a protagonista do Día das Letras Galegas, pero non por iso é sinxelo. “Estamos moi agradecidas por todas as homenaxes a Luísa”, comenta. A súa vida e a súa obra, na que A Coruña recibía o nome de Cidade Alta, serán o eixo das actividades para festexar o 17 de maio. Unha webserie de seis capítulos permitirá afondar na súa historia. “Ela non puido facer máis do que fixo, marchou cedo. Ler a súa obra é moi gratificante. Di moito, ten moita forza de pensamento e está moi actualizado para que hoxe poida ter voz”, resume a irmá, que recoñece que este é “un momento moi gratificante”.

O director da RAG, Víctor F. Freixanes, lembra que Luísa Villalta “representa ás novas xeracións que se incorporaron ás Letras Galegas”. “É a bomba de oxíxeno que necesitabamos”, conta. A directora de sección de Literatura da Academia, Marilar Aleixandre, non quixo esquecer que a poetisa coruñesa estivo “enormemente comprometida coa lingua galega e a defensa da poesía”. “Foi unha pensadora moi completa”, engade. O que quere a RAG é que agora a obra de Luísa chegue a todo aquel que nunca tivo un libro seu na man, xusto cando se cumplen 14 anos do seu falecemento. “Eramos e somos conscientes do seu traballo”, insiste Susana Villalta, que desvela que “hai obras inéditas” que algún día verán a luz.

Unha webserie, unha biografía para o público infantil e un acto no teatro Rosalía de Castro

A RAG ten preparada unha completa programación para adicar este ano a Luísa Villalta. Desde unha webserie pasando por unha biografía para o público infantil e ata un acto no Rosalía de Castro.