Un éxito no tan inesperado

Con la reedición de su obra “El lugar donde todo empezó” por parte de la editorial Harper Collins todavía reciente, sale a la luz la nueva novela de la escritora viguesa Andrea López, titulada “Un tropiezo inesperado” y que ella misma califica como “la mezcla perfecta entre romance, suspense y comedia”.

“La historia arranca con una desaparición y el punto de suspense está en todo lo que los personajes principales (Iria y Roi) tienen que investigar y en todo lo que van descubriendo”, prosigue. Aunque el suspense ya formaba parte de algunas de sus obras anteriores, su carga es mayor en este nuevo libro. “Esta historia lo pedía. Me apetecía que tuviera esas tres vertinentes mezcladas y el resultado creo que ha sido bueno”, analiza López.

“Sin dejar de lado la vertiente romántica ni la comedia, porque creo que es necesario ese punto cómico para que el libro sea ágil y se disfrute al leerlo, sí que es cierto que la carga de misterio tiene bastante protagonismo”, matiza.

Y, como ella misma apuntaba, el resultado ha sido muy aplaudido por sus lectores, ya que ha llegado a estar en el segundo puesto de ventas generales en Amazon. “Ahora está entre los más vendidos en ventas generales y sigue como número uno tanto en comedia romántica como en suspense”, anuncia. Cabe destacar que sus dos últimos libros estuvieron también en el top 10 de ventas generales: “Estoy muy agradecida a los lectores y muy contenta”.

Y en este punto, tiene palabras para su fiel legión de lectores, que cada vez es mayor. “Suelen ser lectores muy fieles siempre, tanto de romántica como de otros géneros. Tengo la suerte de tener unos lectores maravillosos y el número de personas que lee mis novelas va aumentando con el paso del tiempo y conforme voy sacando más libros. Solo puedo estar agradecida por ello y espero que lo pasen muy bien con el libro, que es de lo que se trata”.

En esta ocasión, Andrea López optó por la auotedición para publicar “Un tropiezo inesperado”, que por ahora ha salido en digital y en papel. “Aunque me gusta también publicar con editorial, también me gusta la autopublicación y mi idea, mientras pueda hacerlo, es combinar ambas vertientes”, explica.

Y, aunque ahora toca disfrutar de este nuevo título, Andrea López sigue con su proceso creativo y anuncia también novedades para 2024. “Desde que acabas una novela, normalmente pasan unos meses hasta que salga publicada”, explica. Hace un par de meses que trabaja en una nueva obra, cuyo plazo de publicación no está definido todavía. “Dependerá de si sale con una editorial o autopublicada”, matiza. También ha firmado la reedición de una de sus obras con una editorial, que, presumiblemente, saldrá en junio.

Pero, por lo pronto, toca saborear “Un tropiezo inesperado”. “Espero que a la gente le siga gustando”, anhela la escritora, que escribe esta nueva obra intercalando el punto de vista de ambos protagonistas. “Para mí es fundamental, como escritora y como lectora. Cuando leo, me gusta que el libro esté en primera persona y que esté a dos voces. Eso no quiere decir que no pueda ir un libro escrito en tercera persona o con otro tipo de narrador y sea maravilloso, pero a mí, personalmente, me resulta mucho más fácil empatizar con los personajes si va en primera persona y con dos voces, lo disfruto mucho más”, expone. Por eso la mayoría de sus libros, exceptuando los de la serie “Sueños”, van a dos voces y en primera persona”, explica.

“Si es un solo narrador, aunque te cuente lo que le parece que está pensando la otra persona, o que describa sus reacciones, es mucho más difícil meterte en la cabeza de ese personaje. No es lo mismo que si él o ella te está contando cómo piensa o cómo actúa, lo que piensa, lo que siente... Creo que hay veces que determinadas acciones, si no fuesen explicadas por el propio personaje, no llegarían a ser comprendidas del todo por los lectores”, considera.

Además de los personajes principales, Iria y Roi, la novela cuenta con “una serie de secundarios que tienen mucha relevancia en la historia porque, además, uno de ellos es el que da pie a todo lo que sucede entre los protagonistas”, subraya.

Y es que Andrea López apunta que “todos los personajes” que salen en sus novelas “tienen su función”. Además, “todo lo que pasa en los capítulos, es por algo”: “No me gusta el relleno en los libros y no meto cosas que no sean necesarias. No hay capítulos prescindibles, todos son necesarios y todos los personajes que aparecen tienen alguna función o algún papel dentro de la historia”, asegura.