Utilizando el Radiotelescopio Esférico de Apertura de Quinientos Metros (FAST, por sus siglas en inglés), también conocido como "el ojo de China al cielo", un equipo de astrónomos chinos elaboró el catálogo de fuentes de hidrógeno neutro (HI) más grande jamás creado y mayor alta calidad para más allá de la Vía Láctea.

El hidrógeno, el elemento de mayor abundancia en el universo, es un componente clave de las galaxias. En aquellas que son discoidales, el HI forma una parte significativa del medio interestelar.

La medición de su abundancia y cinemática a través de la línea de emisión de 21 centímetros puede servir potencialmente para abordar una serie de cuestiones astrofísicas, como las posibles propiedades de la materia oscura, las galaxias débiles y desconocidas, y la estructura y evolución del cosmos.

El nuevo catálogo contiene un total de 41.741 fuentes de HI descubiertas entre agosto de 2020 y junio de 2023, superando en cantidad y calidad a otros similares en todo el mundo.

Este trabajo forma parte del proyecto llamado FAST All Sky HI Survey (FASHI), que busca cubrir todo el cielo visible para FAST. Los resultados actuales del estudio provienen de alrededor del 35 por ciento del cielo total y se espera registrar más de 100.000 fuentes de HI en los próximos cinco años.

FAST es el mayor radiotelescopio de plato único del mundo, con un área de recepción equivalente a 30 campos de fútbol estándar. Oficialmente comenzó a funcionar el 11 de enero de 2020, en una depresión natural kárstica, redonda y profunda localizada en la provincia suroccidental china de Guizhou.

Se trata de una herramienta óptima para los estudios de HI, con una mayor resolución espectral y espacial, cobertura más amplia y calidad de datos más confiable y completa.

Una vez concluido, el FASHI proporcionará el mayor catálogo de HI extragaláctico, así como una visión objetiva del contenido de HI y de la estructura a gran escala en el universo local.

Los descubrimientos fueron publicados recientemente en la revista SCIENCE CHINA Physics, Mechanics and Astronomy. Investigadores de la Universidad de Guizhou, los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia de Ciencias de China y la Universidad de Pekín participaron en el estudio.

Lister Staveley-Smith, profesor de la Universidad de Australia Occidental y par revisor del artículo, calificó el trabajo realizado como "un hito impresionante".