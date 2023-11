The Steepwater Band toca esta noche y mañana (22.00 horas ambas citas) en la sala Rouge de Vigo y grabará estos conciertos para un posible álbum en directo. Doble sesión, por tanto, del mejor blues-rock vía Chicago, de donde es esta banda estadounidense. Sus directos suelen ser memorables, y además en esta ocasión quedarán registrados para la posteridad.

No es extraño que el grupo liderado por Jeff Massey quiera grabar su directo con el público vigués. Aquí cuentan con una parroquia entregada tras sucesivas visitas que comenzaron –si la hemeroteca no nos falla– allá por 2007 en La Fábrica de Chocolate. En esa misma sala viguesa repitieron en 2009 y 2010, en esa ocasión compartiendo cartel con Marc Ford, exguitarrista de The Black Crowes. Ahora llegan de nuevo de la mano de la asociación cultural River Bucks, que tan buenos conciertos de rock y blues trae a Vigo –el último, el del prodigioso guitarrista Jared James Nichols– y dentro del ciclo “Momentos Alhambra-Mais que Blues”, en su 5º aniversario. Las entradas, a 15 euros anticipada (entradium.com, Discos Elepé y Honky Tonk Discos) y 20 en taquilla. El bono para las dos noches cuesta 25 euros.

En activo desde hace un cuarto de siglo, The Steepwater Band es una de las bandas más importantes y veteranas de la escena de Chicago y del rock americano. Han compartido escenario con leyendas como Lynyrd Skynyrd, Gov’t Mule y John Mayall & The Bluesbreakers. Presentarán su nuevo disco, “Re-Turn Of The Wheel”, y rendirán tributo a sus ídolos: The Black Crowes, Neil Young, Tom Petty, Rolling Stones, Led Zepellin, Buddy Guy y Robert Johnson.

Según adelanta Óscar Martínez “Galys”, alma de esta iniciativa, serán dos conciertos completamente distintos, cada uno de más de dos horas y media. “Somos unos tipos un poco más viejos, pero estamos en forma. Muchas de las leyendas de la música ya no están entre nosotros, así que celebremos juntos la oportunidad de disfrutar de la música en directo”, propone Jeff Massey.