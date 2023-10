Martin Cooper, el 'padre' de la telefonía móvil: "Servirá para mejorar la salud"

Siete minutos antes de lo previsto llegó al IES La Fresneda Martín Cooper, el considerado "padre" de la telefonía móvil, premiado en Oviedo con el galardón de Investigación, en 2009, y que ha vuelto a la región al calor de la 43.º edición de los Premios "Princesa de Asturias". Acompañado de su mujer, Arlene Harris, se mostró igual que hace casi quince años: sonriente y cercano.

El equipo directivo del IES La Fresneda recibió al veterano investigador, nacido en Chicago en 1928 y, ya en el aula se ganó los aplausos de cerca de 75 alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO. Buena parte de su intervención la quiso hacer de pie por cercanía con los alumnos.

Su intervención la inició aludiendo a lo que definió como los dos grandes problemas del mundo: "El principal problema es la guerra, no debería haber ninguna guerra y el segundo gran problema es la pobreza. No existe hoy ninguna excusa que justifique la pobreza. Puede ser que nuestra generación no lo haya hecho tan bien, por eso contamos con vosotros para resolver estos problemas. Y lo más importante de todo es que todo el mundo reciba educación"

Halagó el sistema educativo del IES asturiano sobre el que dijo que "siento admiración por la metodología de este instituto, basada en proyectos. La mejor manera de aprender es haciendo lo importante. Al tiempo que recibís el conocimiento de los profesores tenéis que poner en práctica todo ese conocimiento".

Sobre la nueva telefonía Cooper indicó que espera que sirva "para mejorar la vida de las personas. Llegará el día en que los teléfonos sirvan para aplicarlos a la salud, podremos llegar a detectar enfermedades antes de que aparezcan de manera que en el mundo del futuro no va a haber enfermedades", proclamó con entusiasmo.

Sobre el uso que hacen del móvil los jóvenes señaló que "ahora tenéis acceso a toda la información del mundo y los profesores lo tienen que entender. Pero no olvidemos lo que es importante; salud, educación y colaboración para erradicar las guerras, la pobreza y las enfermedades".

Y sobre la privacidad de los datos del móvil dijo: "es una pregunta muy importante pero lo siento, tengo malas noticias, no hay más privacidad de datos. Hoy en día saben mucho más de nosotros a través del uso de nuestros móviles, que lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Ahora la privacidad ha sido sustituida por la seguridad. Para mi la belleza del mundo es que todas las personas son distintas todas con sus talentos. Si colaboramos, todos podemos hacer un mundo mejor"