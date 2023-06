47 años en busca de una hermana

Su hermana y su cuñado ‘desaparecieron’ bajo el yugo militar de la dictadura argentina. Fueron dos de las miles de víctimas del Plan Cóndor que arrasó el cono sur americano a finales de los años 70 y 80 del pasado siglo. A día de hoy, sigue sin conocer qué ocurrió realmente con ellos. “Mi hermana escapó de Chile para caer en las garras de los militares argentinos en 1976”, explica con la voz compungida.

Ayer, la Asociación Évame Oroza acogió una charla de Magnet en su sede en Vigo. Poco antes de la charla, Magnet hacía memoria para este periódico sobre cómo llegó a ser periodista. “Yo terminé la Secundaria en 1973, el año del golpe militar de Pinochet. Después, la junta de gobierno cerró casi todas las facultades de ciencias sociales, incluido periodismo, todo lo que oliera a conflicto. En 1974 sabía que quería ser periodista pero entré en Secretariado. Duré un semestre. En el segundo, la escuela de Periodismo de la Universidad Católica abrió algunos cupos para alumnos del centro. Por eso, pude hacer el tránsito. Estudié en una universidad muy militarizada”.

Su primer trabajo fue en la revista “Hoy”, cuyos creadores estaban ligados a la oposición al régimen. Allí trabajó como reportera de Derechos Humanos durante la dictadura.

“No fue fácil trabajar allí”, reconoce. Unos 40 años después, se puede ver como un acto de compromiso social pero sobre todo una valentía. “No quiero hacer un retrato mío como una Juana de Arco”, responde para añadir que “fuimos muchos los periodistas chilenos que asumimos el compromiso de buscar la verdad y la justicia, así como los atroces crímenes que hubo sin tregua hasta casi 1989, el fin de la dictadura. O estabas en una vereda o estabas en otra; no había lugar para ambigüedades. O terminabas muerta o viva”.

Una vez recobraron la democracia, reconoce que el proceso de adaptación a la nueva realidad no fue fácil: “Durante años durante la dictadura, tuvimos que pasar por una censura previa en la que nos borraban todos los textos con tinta roja. Había que hacer una segunda versión del agrado de los militares. Aprendimos a escribir en distintas versiones y los lectores aprendieron a leer de otra manera. Con la democracia, tuvimos que aprender a escribir sin autocensura”.

Al hilo de la película “Argentina, 1985” que narra la aventura que vivió el fiscal austral Julio Strassera para enjuiciar por el régimen civil a un grupo de militares argentinos –incluido Videla– responsables de un plan gubernamental de desapariciones y asesinatos de ciudadanos opositores al régimen, Odette Magnet reflexiona que “es un filme estremecedor. Fui a verla con una amiga que vivió en Buenos Aires donde conoció al fiscal Strassera. Traer esa memoria parece muy obvio pero no. Por eso estoy acá, porque hay que seguir hablando de esto. Mi palabra es mi espada”.

Magnet, no obstante, lamenta que en Chile aún haya “represores que están por la calle. Todavía esperamos que los juzguen. No digo que el tiempo sea una excusa pero no ayuda cuando ya han pasado 50, 60 ó 70 años. Los represores están muriendo. Nosotros cumplimos este año 50 años del golpe. Es mucho tiempo”.

Magnet: “Chile tiene un conflicto con el dolor y la memoria; la sociedad está polarizada”

La polarización que existe en España especialmente con las exhumaciones de las víctimas represaliadas del golpe de estado de 1936 es seguida atentamente desde Chile donde la situación es muy similar. La escritora Odette Magnet reconoce que “la sociedad en Chile, está muy polarizada; el tema de los Derechos Humanos sigue dividiendo a la gente, incomoda. Chile tiene problemas con el conflicto, con el dolor y la memoria. No sabe muy bien cómo lidiar con el pasado”. Odette la menta que “la derecha insiste en la frase majadera de que no nos quedemos pegados en la misma página, que avancemos. Es la obsesión de la derecha decir que miremos al futuro y no al pasado. Eso es una aberración. Si no asumes el pasado y no lo explicas, no puedes construir un futuro y no aprendes ninguna lección”.

Para ella, “es muy importante crear conciencia entre los jóvenes. Nosotros tenemos que dejar a alguien que siga nuestra búsqueda”. En cuanto a lo que acontece en España, indica que “vemos con mucha tensión lo que pasa en España. Es un referente. Nos sentimos identificados porque también es una parte de nuestra historia y nos sentimos identificados con parte de sus dolores. Tenemos en común que hay miles de familias que esperan justicia”.